Endlich! Wieder auf der Werra. Samstagmorgen, 10.30 Uhr, der Wegweiser zeigt zum Ziel – Kanu-Club Hörschel. Die Sonne sollte scheinen, blickt Daniela Dranganski skeptisch in den blassgrauen Himmel. Auf den herbstlich bunt gefärbten Blättern, die auf dem Weg zum Steg verteilt liegen, hat sich Niesel angesammelt.

„Wir sind Seesportler, da spielt das Wetter keine Rolle.“ Marie Winkelmann verstaut noch die Trinkflasche im Rucksack, die ersten Mitglieder sitzen schon im Kutter mit dem drangvollen Namen „Vorwärts 2“. Die Werra ist das Trainingszuhause der Abteilung Seesport, zumindest wenn genug Wasser im Fluss ist. Durch die Arbeiten am Wasserwerk hatten die Sportler zuletzt auf Nachbargewässer ausweichen müssen.

Der Seesport als maritime Wettkampfform gliedert sich in mehrere Disziplinen. So geht es dabei um Wurfleinewerfen, Knoten, die Königsdisziplinen Kutterrudern und Segeln, aber auch Schwimmen und Geländelauf.

Die Freude am Sonnabend ist groß, genauso wie die Wehmut. Es wird im November das letzte gemeinsame Training sein. Freizeitsport ist durch den erneuten Corona-Lockdown zunächst bis Monatsende verboten.

Alle steigen ein, Fender rein, auf Kommando 1 beginnen die Schläge. Die Jüngste, Juliane, ist zugleich die Mächtigste auf dem Boot. Die 14-Jährige ist Kutterführerin und treibt die Frauen und Männer mit kraftvollen Befehlen unerbittlich an. Beim gleichzeitigen Eintauchen der Riemen in das Wasser sind Kraft, Konzentration und Kondition gefragt, vor allem, wenn Befehle und Schlagtakte wechseln. „Gebt noch einmal alles“, schreit das Mädchen in die Bootsmitte.

Das Wichtigste ist, dass das Boot gerade auf dem Wasser bleibt, sagt Michael Elmrich. Und es ist ein Mannschaftssport, alle müssen synchron das Gleiche in der selben Geschwindigkeit tun, um möglichst schnell voranzukommen. Kutterrudern ist ein Wettkampfsport mit unterschiedlichen Distanzen. Das reicht von 2500 bis 10.000 Meter. Die Anstrengung, allein innerhalb kurzer Zeit 2500 Meter auf der Werra mit der Vorwärts II unterwegs zu sein, lässt sich in den Gesichtern ablesen. Interessant ist, dass nicht wenige Frauen zum festen Team gehören. „Das ist Ganzkörpertraining“, meint Marie Winkelmann.

Die Mannschaft muss sich auf die Ansagen ihrer Kutterführerin verlassen. Ein bisschen mehr links, mehr Kraft Backbord bei der Wende, die letzten hundert Meter. Während des Trainings schaut sich Elmrich noch den Toten Arm am Wasserwerk Spichra an. Hier soll zeitnah das Boot herausgeholt werden. Am eigenen Steg geht das gerade nicht. Durch das Wenigwasser im Fluss in den letzten Wochen ist der Hang eingebrochen. Inzwischen sieht es dank Arbeitseinsatz wieder passabel aus. Eine Natursteinmauer wurde gebaut, an der Ein- und Ausstiegsstelle für Kanus sind Holzbohlen gesetzt.

Angefangen haben die Seesportler in Hörschel Mitte 2018 mit nichts. Das Boot haben sie gemeinsam finanziert, jeder von den Gründungsmitgliedern hat etwas dazu gegeben, um die Anschaffung zu realisieren. Dazu kommen die 3,75 Meter langen Riemen. Das ist ein Begriff der Seemannssprache für ein Ruder, das vom Ruderer mit beiden Händen bewegt wird. „Jeder hat seinen eigenen Riemen geschliffen“, sagt Marko Schulz. Im Kutterboot hat jeder von ihnen seine angestammte Position, im Bug geht es etwas leichter.

Kutterführerin Juliane Ehrhardt gibt die Kommandos. Foto: Katja Schmidberger

Juliane kam über ihren Vater zum Team, mit 13 Jahren. Sie hat das volle Kommando übers Boot. Ihre lauten Schreie treiben an. Halsschmerzen hatte sie abends noch nie, wie sie nach dem Training verrät. Bisher ist sie die einzige Jugendliche, bedauert Elmrich. Eigentlich habe man dieses Jahr eine Jugendmannschaft aufbauen wollen, doch Corona hat die Pläne gestoppt. „Aber Nachwuchs ist wichtig“, sagt Michael Elmrich. Deshalb soll es nach dem Willen der Seesportler zeitnah eine Jugendmannschaft geben.

Während sich die ersten mit einem Schluck aus der Trinkflasche vom ersten Ritt auf dem Fluss erholen, betont Charlotte Büchner, seit Juli dabei, dass die Gemeinschaft untereinander etwas Besonderes ist. Für sie ist das Kutterrudern eine tolle Alternative zum Schreibtisch im Arbeitsalltag. „Man kann sich komplett auspowern“, stimmt ihr Daniela Draganski zu. Die letzten Meter auf der Werra werden noch zwei Wendungen geübt, ehe die Vorwärts II am selbst gebauten Schwimmsteg am Trainingsende anlegt. Dann zeigt Michael Elmrich an der Knotenbahn eine weitere maritime Disziplin: Wie man es schafft, in möglichst wenigen Sekunden Knoten zu knüpfen, die nicht nur richtig halten, sondern genauso schnell wieder zu lösen sind.

Nicht nur er ist beim Training ins Schwitzen gekommen. „Man liebt den Sport oder man hasst ihn“, sagt Daniela Draganski. De Hutmenner, so wie sich die Seesportler nennen, lieben ihn alle.