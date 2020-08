Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Längere Wartezeiten in Verkehrsbehörde durch Personalnot und Corona

Auf den ersten Termin habe er über einen Monat, auf den zweiten nochmal so lange warten müssen, erzählte ein junger Mann am Dienstag in der Schlange am Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr des Wartburgkreises in der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach. Er will lediglich eine Nummer in seinem Fahrzeugpapieren verlängern lassen. Ein junges Paar hatte tags zuvor nach einwöchiger Wartezeit einen Termin, wurde aber nicht aufgerufen, weil man sie für die selbe Behörde in Bad Salzungen notiert hatte.