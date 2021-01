Landesgeld rettet Finanzen in Krauthausen und Bischofroda nicht

Wartburgkreis. Die Ausgleichszahlungen des Landes Thüringen für erhebliche Gewerbesteuereinbußen im Vorjahr retten die Haushaltslage nicht, sagen der Krauthäuser Bürgermeister Frank Moenke und Bischofrodas Eckbert Dietzel (beide parteilos) unisono. Etwa 500.000 Euro flossen nach Krauthausen, so Moenke. 2,5 Millionen weniger Gewerbesteuer stehten im Gegensatz zu Buche. Statt geplanter 1,5 Millionen Euro nahm Bischofroda nur etwa 150.000 Euro ein, bekam am Jahresende einen Bruchteil der Differenz. Das bremst die Investitionen beider Gemeinden in diesem Jahr, vor allem in Krauthausen.

Krauthausen und Bischofroda sind zwei ehemals wohlhabende Gemeinden, denen das Thüringer Finanzausgleichsgesetz ins Kontor schlägt. Allein Bischofroda zahlte in den vergangenen zwei Jahren etwa 2,6 Millionen sogenannte „Reichensteuer“ an das Land. Die Gemeinde musste in die Haushaltskonsolidierung und ist nun Dank Ausnahmegenehmigung von diesem Sparzwang befreit. „Die Konsolidierung hatte nur ganze 20.000 Euro Einsparungen gebracht“, sagt Bürgermeister Dietzel. Die Gemeinde, die über eine stattliche finanzielle Rücklage verfügt, hat ein Konzept und komme bis 2023 aus eigener Kraft wieder auf die Beine.