Landrat nimmt Berufsschulzentrum Eisenach in Augenschein

Eisenach. Für den Erhalt und Investitionen in das Berufsschulzentrums (BSZ) „Heinrich Ehrhardt“ in Eisenach macht sich Landrat Reinhardt Krebs (CDU) nicht nur in und mit der Stellungnahme des Kreises zur Berufsschulnetz-Konzeption des Landes (wir berichteten) stark. Erstmals machte sich der Landrat jetzt gemeinsam mit Schulleiter Gunnar Pfeil persönlich ein Bild von allen drei Standorten des BSZ in Eisenach. Ab 2022 ist der Kreis auch für diese Ausbildungsstätte zuständig.

Die Planungen des aktuellen und des künftigen Schulträgers erfolgten gemeinschaftlich und seien noch nicht abgeschlossen, so Landrat Krebs. Er nahm aus dem Gespräch auch die derzeitigen Fragen und Bedenken der Schulleitung und des Kollegiums der Eisenacher Berufsschulzentrums mit. Welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Einbußen und Veränderungen durch die Pandemie auf die Berufsausbildung? Welche Berufsausbildungszweige werden künftig mehr und welche weniger gebraucht?

Der Schwund bei den Bankkaufleuten von einst 20 auf derzeit acht Auszubildende ist ein Zeichen der Zeit, sagt Gunnar Pfeil. Frühestens ins sechs Monaten wisse man, was die Wirtschaft braucht und wolle, müsse sich aber jetzt schon wappnen und Weichen für die Zukunft stellen. Es fehlt weiter an Fachlehrern, das komme erschwerend hinzu.

Die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis widmen sich seit geraumer Zeit der Thematik, so Reinhard Krebs. Es gelte nun, so schnell wie möglich den Ausbildungsbedarf der Wirtschaft zu analysieren. Allerdings hält es Krebs auch für notwendig, der Wirtschaft der Region unabhängig davon Ausbildungsangebote zu unterbreiten – und das wohnortnah für die Azubis.