Lautertalschau nun in Mihla zu sehen

Mihla. In Mihla findet die 29. Lautertalschau für Rassegeflügel statt.

Nicht mehr in Bischofroda, sondern in der „Goldenen Aue“ in Mihla werden die Ausrichter der 29. Lautertalschau für Rassegeflügel nach zweijähriger Pause die Käfige aufstellen. Am Wochenende, 26. und 27. November, stellen Züchter aus Mihla, Berka/Hainich, Lauterbach und Bischofroda etwa 270 Tiere aus, darunter Gänse, Enten, Hühner oder Tauben in vielen Rassen und Farbschlägen. Die Anzahl ist im Vergleich zu Vorjahren etwas gesunken. Besucher erwartet die Lautertalschau am Samstag von 9 bis 17 und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Die Preisrichter haben ihre Aufgabe da bereits erledigt

In Erfurt war außerdem gerade die Landesverbandsschau auch mit Beteiligung einiger Züchter aus dem Wartburgkreis über die Bühne gegangen.