Leichter Anstieg der aktiven Infektionen

Die Zahl der aktiven Infektionen mit dem Coronavirus hat sich von elf am Montag auf 13 am Dienstag erhöht. Das teilt das für die kreisfreie Stadt Eisenach und den Wartburgkreis zuständige Gesundheitsamt mit. Davon entfallen acht Infektionen auf den Wartburgkreis und fünf auf die Stadt Eisenach. Die acht Fälle im Wartburgkreis verteilen sich wie folgt: zwei in der Stadt Werra-Suhl-Tal, zwei in Gerstungen und je einer in der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal, in Unterbreizbach, in der Krayenberggemeinde und in Vacha. Intensiv-medizinisch muss derzeit niemand betreut werden.

