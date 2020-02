Die Moderatorin und Journalistin Gisela Matzke verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Ruhla.

Ruhla. Die Moderatorin und Journalistin Gisela Matzke liest am Sonnabend im Café „Gute Stube“ in Ruhla. Es gibt noch Restkarten.

Lesung mit Gisela Matzke

Die aus Ruhla stammende und heute in Bad Salzungen lebende Moderatorin und Journalistin Gisela Matzke ist am Samstag, 29. Februar, zu Gast im Ruhlaer Café „Gute Stube“. Dort liest sie aus ihren vielfältigen Geschichten. Es sind oft unterhaltsame Erlebnisse aus ihrem Leben, und natürlich fehlt der Bezug zu Ruhla, der Stadt ihrer Kindheit und Jugend, nicht. Für den Abend sind noch Plätze frei (Eintritt sechs Euro), Beginn ist 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Geschäft „Landstreichers Kostbarkeiten“, Marienstraße 1 in Ruhla.

