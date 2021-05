Letzte Ruhestätte auf dem Ortsfriedhof in Barchfeld

Hans Schildberg vom Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge bettete am Dienstag die sterblichen Überreste der ukrainischen Zwangsarbeiterin Matrjona Iwaschtschuk um. Sie starb im Juli 1944 in Barchfeld an einer offenen Lungentuberkulose.

Barchfeld. Es ist fast auf den Tag 76 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. In Barchfeld ist jetzt eine Zwangsarbeiterin umgebettet.

Lange vorbei und vergessen? Es ist fast auf den Tag genau 76 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist – dennoch geht die Arbeit bei der Deutschen Kriegsgräberfürsorge weiter.

In Barchfeld hat Hans Schildberg aus Treffurt im Auftrag des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge am Dienstag auf einem ehemaligen Friedhof eine ukrainische Zwangsarbeiterin exhumiert und ihre sterblichen Überreste auf dem Ortsfriedhof bestattet. Matrjona Iwaschtschuk ist Alteingesessenen bekannt. Zu DDR-Zeiten sei es immer wieder in Erinnerung an sie bei bestimmten Anlässen zu Auftritten von Ehrenformationen der Sowjetarmee gekommen, berichtet Einwohner Rainer Döhrer, der über ihr Schicksal einiges weiß.

Rainer Döhrer zeigt ein Foto von der Grabstelle auf dem alten Friedhof aus den 80er Jahren. Foto: Katja Schmidberger

Sie war als Zwangsarbeiterin in den Pallas-Werken von Otto Reum eingesetzt, ebenso wie sowjetische Kriegsgefangene, die in Barchfeld in der Produktion gearbeitet haben, schildert Döhrer. Die junge Frau sei im Gegensatz zu anderen nicht in einer festen Stallunterkunft oder einer Baracke untergebracht gewesen, sondern bei einer Familie im Ort. Sie erkrankte an offener Lungen-Tuberkulose. Ein ältererer Rot-Kreuz-Sanitäter im Dorf habe sich zwar um sie gekümmert, aber letztlich verstarb die damals 20-Jährige im Juli 1944.

Bis etwa 1981 befand sich ihr Grab mit Grabstein auf dem alten Friedhof. Als dieser in den 1980erJahren still gelegt wurde, platzierte man einen Gedenkstein am neuen Friedhof. 2016 wollte die Gemeinde im Rahmen der Dorferneuerung den Parkplatz am heutigen Friedhof erweitern und deshalb den Gedenkstein umsetzen, erläutert Bürgermeister Ralph Groß (CDU).

Die Gemeinde stellte daher einen offiziellen Antrag auf Umbettung. Im Zuge des Verfahrens fand man heraus, dass ihre sterblichen Überreste aber noch auf dem alten Friedhof liegen müssen.

Um Matrjona Iwaschtschuk 77 Jahre nach ihrem Tod einen Platz der Würde und der Ruhe zu geben, erfolgte am Dienstag nun die Umbettung durch Hans Schildberg.

Der 74-Jährige hat seit 1992 als Mitarbeiter für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unzählige Gräber von im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten geöffnet, um deren Gebeine endlich in Würde zu bestatten. Bis zur Rente war er als Außendienstmitarbeiter für Umbettungsarbeiten in Osteuropa unterwegs. Heute noch engagiert er sich ehrenamtlich beim Volksbund Thüringen.

Die Lage des Grabes ist durch Fotos gut nachzuvollziehen gewesen. Daher gelingt es ihm und zwei Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs am Dienstag relativ zügig, in 1,20 Meter Tiefe den Sarg zu finden. Mit Vorsicht arbeitet sich der Bagger vor, macht immer wieder kurz Halt.

Schildberg klettert in die entstandene Grube, kratzt mit kleinen Harken behutsam im Boden. Holzreste des Sarges werden als erstes sichtbar, wenig später auch Gebeine. Es dauert nicht lange, dann hat Schildberg eine erste Einschätzung vorgenommen und ist sich sicher, dass es sich um die junge Frau handeln muss.

Der Treffurter lobt die Gemeinde für ihr respektvolles Vorgehen. „Die Umbettung ist mehr als eine Symbolik.“ Der Blick gegen das Vergessen bedürfe, meint er, gerade in den heutigen Tagen größere Aufmerksamkeit. Kriegsgräber besitzen in Deutschland ein ewiges Ruherecht.