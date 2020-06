Eisenach. Zu Behinderungen kam es am Freitagmorgen auf der A4 bei Eisenach, nachdem hier ein Lkw in die Leitplanke gefahren war und dabei beschädigt wurde.

Lkw in Leitplanke gedrängt – Behinderungen auf der A4

Nach Angaben der Autobahnpolizei geschah der Unfall am frühen Morgen auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West. Der Fahrer schilderte demnach wie folgt: Er wurde von einem anderen Lkw überholt und dabei in die rechte Leitplanke gedrängt.

Bei dem Unfall riss der Tank des Lkw auf, sodass Diesel austrat. Der Fahrer blieb unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei ohne anzuhalten weitergefahren.

Für die Bergungsarbeiten mussten die einzelnen Fahrspuren nach und nach kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte den ausgelaufenen Kraftstoff. Der Lkw hatte durch die Kollision verursacht einen einen Reifenschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste.