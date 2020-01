Lutherfestspielverein inszeniert Abschied für Prinz Eisen-Herz

Dem Beinamen Lutherstadt macht Eisenach alle Ehre, doch am Freitagabend auf ganz andere Art, denn die Stadt hat neben dem aufsässigen Theologieprofessor vor 500 Jahren einen zweiten Luther mit vielen Fans zu bieten. 1372 zahlende „Lutheraner“ saugen bei dieser besonderen „Andacht“ für den Handballer Daniel Luther in der Werner-Aßmann-Halle die Kunststückchen auf dem Parkett, die Emotionen von den Rängen sowie die Partystimmung im Foyer nach Abpfiff des in der Vereinsgeschichte bislang einmaligen Abschiedsspiels für einen Spieler in sich ein.

22 Jahre spielt sich Luther, genannt „Eisen“, beim ThSV Eisenach in die Herzen der Handballfans. Der ehemalige Mannschaftskapitän absolviert 375 Pflichtspiele für die 1. Mannschaft und erzielt 904 Treffer. Nun verabschiedet er sich, der zur Aufstiegsfeier in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen wurde, in den sportlichen Ruhestand. „Ein Abend voller Emotionen und glücklichen Fans“, schwärmt die Eisenacher Seniorin Elke Ziegler.

ThSV-Cheftrommler Volker „Manolo" Staer leitet Lehrling Hannes „Luther Junior", der einmal in seine Fußstapfen treten könnte. Foto: Norman Meißner

Mit stehenden Ovationen empfängt die Luther-Fangemeinde die erste Männermannschaft und das Team „Eisen & Friends“, in dem neben Daniel Luther auch die alten ThSV-Akteure Radek Musil, Timo Meinl, Andreas Nositschka, Benjamin Trautvetter, Tomas Sklenak, Lukas Bärschneider, Philipp Emmelmann, Alexander Schiffner, Eryk Kaluzinski, Stephan Mellack, Steven Wagner, Nicolai Hansen, Martin Hoffmann, Nick Heinemann, Krisztian Szep-Kis und Marvin Nartey auflaufen. „Es ist ein schönes Gefühl, vor so vielen Zuschauern und so netter Atmosphäre hier in der Aßmann-Halle wieder auf der Trainerbank zu sitzen, vor allem, wenn man keinen Druck hat“, sagt Trainerlegende Rainer Osmann. Er teilt sich für das Abschiedsspiel die Trainerarbeit mit Maik Handschke, der im November 2008 das Traineramt beim ThSV übernahm und bis April 2010 blieb.

ThSV-Cheftrommler Volker „Manolo“ Staer bildet neuerdings aus. Der kleine Hannes „Luther-Junior“ geht – die Vereinsfahne vor Anpfiff über das Parkett schwenkend – nun bei Manolo in die Lehre.

Luther springt und wirft. 1372 zahlende Zuschauer sehen ein mit vielen sehenswerten Tricks gespicktes Abschiedsspiel. Foto: Norman Meißner

„Kein anderer Spieler hat den ThSV so verkörpert wie Daniel Luther“, würdigt Vereinsgeschäftsführer René Witte. Luther habe, so Reservetrainer Benjamin Riemann, immer sein Bestes gegeben. Auf ihn habe man sich stets verlassen können – keine Arbeit und keinen Spaß schlug er aus. „Das ist ein super-schönes Gefühl, dass so viele Fans gekommen sind, das hätte ich nicht gedacht“, freut sich Daniel Luther, der nach Abpfiff eine Flut an Autogrammwünschen erfüllt. Für Andreas Nositschka zeigt die hohe Zuschauerzahl, welchen Stellenwert er in der Stadt besitze.

Das Ergebnis (28:36) der von den Schiedsrichtern der Saison 2018, Peter Behrens und Marc Fasthoff, gepfiffenen Partie interessiert weniger, vielmehr freut sich das Publikum über die Fülle an meisterlichen Kunstkniffen, mit denen sich die Spieler in die Torschützenliste eintragen. Im Team „Eisen & Friends“ trifft Benjamin Trautvetter siebenmal, Tomas Sklenak fünf-, Daniel Luther vier-, sowie Nikolai Hansen und Krisztian Szep-Kis jeweils dreimal.

Viele Autogrammwünsche musste Daniel Luther (rechts) nach dem Spiel erfüllen. Foto: Norman Meißner

Gruppenfoto vor dem Spiel mit der aktuellen ersten Männermannschaft des ThSV. Foto: Norman Meißner

„Über diese Einladung freue ich mich ganz besonders, denn vor so einer guten Zuschauerkulisse macht es immer Spaß, zu spielen“, sagt Timo Meinl, der von 2006 bis 2008 zum Torhüterteam der ThSV-Zweitbundesliga-Crew gehörte. Heute arbeitet der Ex-Eisenacher als Torhütertrainer beim HC Elbflorenz Dresden. „Ich wollte unbedingt dabei sein, um die alten Spieler wiederzusehen“, sagt ThSV-Fan Birgit Trump.

Gruppenfoto nach dem Abschiedsspiel beider Mannschaften. Foto: Norman Meißner

Auszeit beim Team „Eisen & Friends" mit Trainer Rainer Osmann, Stephan Mellack, Hoffmann, Krisztian Szep-Kis, Daniel Luther, Heinemann, Trainer Maik Handschke und Radek Musil (von links). Foto: Norman Meißner

Auftritt von ThSV-Cheftrommler Volker „Manolo" Staer mit Azubi Hannes „Luther Junior". Foto: Norman Meißner

Der Auftritt der Cheerleader erwies sich als besondere Augenweide. Foto: Norman Meißner

Benjamin Trautvetter (vorn) im Angriff. Er lässt Alexander Saul, Luka Kikanovic, Marko Racic und Jonas Richardt (hinten von links) hinter sich. Foto: Norman Meißner