Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchen randalieren in Wutha-Farnroda und wollen Rutsche stehlen

Vier Mädchen wollten in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.15 Uhr in Am Rotberg in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) eine Rutsche von einem Grundstück entwenden.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der Eigentümer die Mädchen darauf an und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Danach nahmen sie einen Einkaufswagen eines Markts und schoben diesen gegen ein geparktes Auto.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Mädchen beobachtet haben und die sachdienliche Angaben machen können unter der Telefonnummer 03691-261124.

Detonationen im Wald: Hunderttausende Euro Schaden bei Brand von Holzerntemaschine