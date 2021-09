Mann schlägt Ehefrau krankenhausreif - Drei Einbrecher gestellt

Bad Salzungen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Mann schlägt Ehefrau krankenhausreif und randaliert

In Bad Salzungen kam es am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Dr. Salvador Allende-Straße zu Streit zwischen einem Ehepaar und einem Bekanntem. Dabei schlug der stark betrunkene Ehemann seine Frau, so dass sie verletzt ins Klinikum eingeliefert werden musste. Weiterhin beschädigte der 41-Jährige die Frontscheibe des Fahrzeuges des Bekannten, indem er eine Bierflasche darauf warf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Randalierer einen Wert von 1,91 Promille. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, sowie Sachbeschädigung an einen Kraftfahrzeug.

In Fitnessstudio eingebrochen: Drei Einbrecher gestellt

Am Freitag gegen 23.10 Uhr vernahmen Anwohner in Dermbach in der Geisaer Straße zunächst Knallgeräusche und hörten dann das Klirren von Glas. Als sie daraufhin draußen nachschauten, konnten sie noch beobachten, wie eine maskierte Person aus einen Fenster des Fintnessstudios kletterte und weg rannte. Weitere Zeugen meldeteten sich zu dem Vorfall und gaben an, dass es sich um drei Täter gehandelt hat. Diese konnten durch die Polizei und den Einsatz des Fährtenhundes in Dermbach gestellt werden.

Betrunkener schlägt Scheibe ein

Am Freitag um 22:35 Uhr schlug ein stark alkoholisierter 35jähriger Mann die Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in Bad Salzungen in der Jakob-Wolfahrt-Straße ein. Mieter hatten dies mitbekommen und die Polizei alarmiert. Beamte stellten den Täter noch fest. Dieser verweigerte einen Atemalkoholtest, stand augenscheinlich aber unter Alkoholeinwirkung. Der Schaden an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses wird auf zirka 200,- Euro geschätzt.

Versucht, in Garage einzubrechen

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonnabend in Bad Salzungen im Garagenkomplex Lindigallee gewaltsam in eine Garage einzubrechen. Dazu sägten die unbekannten Täter einen Verschlussriegel durch. Da es noch weitere Verschlussriegel gab, gelangten sie nicht in das Innere der Garage. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 25,-Euro.

Scheibenwischer beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonnabend in Bad Salzungen in der Fritz Wagner Straße von drei Fahrzeugen die Scheibenwischer.

