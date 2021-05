Mann stiehlt in Eisenach Kosmetik für 800 Euro

Eisenach. Was man mit gestohlenen 100 Kosmetikartikeln anfängt, blieb in Eisenach schleierhaft.

Mit einem Besuch auf der Polizeiwache endete am Dienstag 4. Mai, für einen 39-Jährigen ein illegal erweiterter Einkauf in einer Eisenacher Drogerie. Wie die Polizei informierte, hatte der Mann gegen 17.30 Uhr in dem Laden an der Bahnhofstraße rund 100 unterschiedliche Kosmetikartikel in eine Einkaufstasche gepackt. Er versuchte anschließend durch den Kassenbereich zu passieren, in dem er zur Verschleierung einige Lebensmittel bezahlte. Trotzdem flog er auf und wurde vorläufig festgenommen. Der Wert des Beuteguts wurde auf rund 800 Euro geschätzt.