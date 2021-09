Markierungsarbeiten in Eisenach

Eisenach. Auf der Eisenacher Kreuzung Grüner Baum sind mehrere Arbeiten notwendig.

Autofahrer müssen sich an der Eisenacher Kreuzung Grüner Baum (Rennbahn/Mühlhäuser Straße) ein wenig gedulden, bis die alte Verkehrsführung wieder in Kraft tritt. Je nach Witterung sind die Markierungsarbeiten der Fahrbahn für diese Woche vorgesehen, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung Eisenach mit.

Die bereits angekündigte Änderung des Vorwegweisers kann erst in der kommenden Woche beauftragt werden. Dazu muss das Schild an der Kreuzung zunächst abgebaut und zu einer Fachfirma transportiert werden, um dort neu beklebt zu werden. Wann der geänderte Vorwegweiser wieder am „Grünen Baum“ angebracht werden kann, steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung Eisenach ist bemüht, die Arbeiten so zeitnah wie möglich abzuschließen.