Mehr Geld für Projekte zur Stärkung von Familientikel

Die Stadt ruft jetzt alle gemeinnützigen und kirchlichen Träger sowie Verbände der Wohlfahrtspflege auf, sich für eine Förderung aus dem Programm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ zu bewerben. Der Stadt stehen dafür 15.000 Euro zur Verfügung, jeder Verband oder Träger kann bis zu 1000 Euro bekommen.

Voraussetzung ist, dass man sich mit einem Projekt bewirbt, dass bewusst Familien stärkt und fördert oder die Begegnung zwischen Alt und Jung unterstützt. Wie die neue Stadtsprecherin Ulrike Müller mitteilt, können bei der Stadt zwei Mal im Jahr Anträge gestellt werden, entweder bis zum 31. März oder bis 30. September.



Vor wenigen Wochen hatte der Stadtrat die Förderrichtlinie beschlossen. Ob ein Träger für ein eingereichtes Projekt Geld bekommt, darüber entscheidet die Stabsstelle Soziale Stadt – im Dezernat von Ingo Wachtmeister (SPD) angesiedelt – sowie der ebenfalls gerade gegründete Beirat für integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung. Auf der Internetseite der Stadt können die Projektanträge heruntergeladen werden, so Müller. Die ausgefüllten Unterlagen seien dann per Post an das Rathaus, direkt zur Stabsstelle Soziale Stadt zu schicken.



https://www.eisenach.de/rathaus/stabsstellen-beauftragte/stabsstelle-soziale-stadt/solidarisches-zusammenleben-der-generationen