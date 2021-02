Mehr Platz in der Eisenacher Stadtbibliothek

Eisenach. Ausschüsse tagen in dieser Woche in Vorbereitung auf die Stadtratssitzung.

Vier Ausschusssitzungen finden im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 16. März, statt, die erste bereits am Montag, 1. März. Dann tagt der Infrastrukturausschuss im Rautenkranz ab 17 Uhr öffentlich. Thema wird ein neues Konzept zur Grünflächenpflege sein. Tags darauf kommt ebenfalls im Stadtratssaal der Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus zusammen. Behandelt wird ein Antrag der Linke-Fraktion zur Erweiterung der Stadtbibliothek im Hellgrevenhof. Wie weit ist die Schulnetzplanung? Damit beschäftigen sich die Mitglieder des Sozial- und Bildungsausschusses am Mittwoch. Einen Tag später kommt der Jugendhilfeausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beschlossen werden soll ein neuer Unterausschuss zur Jugendförderung in Eisenach. Während die Sitzungen an den ersten drei Tagen der Woche alle im Stadtratsaal ab 17 Uhr öffentlich tagen, trifft sich der Jugendhilfeausschuss im Tagungssaal der SBH-Südost auf dem Ehrhardt-Platz.