Mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Eisenach/Ruhla/Dippach. Die Polizei im Wartburgkreis hat am Wochenende mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gesteuert hatten.

Bei Verkehrskontrollen im Wartburgkreis wurden am Wochenende von der Polizei mehrere Autofahrer festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. So reagierte ein Drogentest bei einem 35-Jährigen positiv, der am Freitagabend in Eisenach in der Karl-Marx-Straße angehalten wurde.

Am Samstagabend wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Ulrich-von-Hutten-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm reagierte der Test positiv auf Cannabis. Am gleichen Abend endete die Fahrt für einen 21-Jährigen in der Clemensstraße in Eisenach. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter Betäubungsmitteleinfluss und verstieß zudem gegen das Waffengesetz, da er ein Springmesser mit sich führte.

Kurz nach Mitternacht wurde am Dornsenberg in Ruhla ein 51-Jähriger von der Polizei angehalten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp 0,8 Promille. Kurz darauf stoppte eine Streifenwagenbesatzung ein Auto in der Bahnhofstraße. Hier reagierte bei dem 36-jährigen Fahrer ein Drogenvortest positiv.

Schließlich wurde auf der Verbindungsstraße zwischen Berka/Werra und Dippach ein Autofahrer kontrolliert. Er war mit 1,2 Promille erheblich alkoholisiert, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Allen genannten Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.