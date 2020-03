Die Knirpse der DRK-Kita Regenbogenhaus wollen auch in diesem Jahr durch das Jakobviertel ziehen. Der Umzug ist einer der längsten Kinderumzüge zum Sommergewinn in der Stadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Kita-Umzüge abgesagt

Auch die Kleinen beteiligen sich Jahr für Jahr am Sommergewinn mit eigenen festlichen Umzügen, mehrere Eisenacher Kindertageseinrichtungen laden dazu ein. Dieses Jahr werden nach derzeitigem Stand nur wenige Umzüge stattfinden. Das Gros der Kitas plant, den Sieg der Sunna über den Winter nur intern auf dem eigenen Gelände zu feiern. So will es die Kindertagesstätte Spatzennest in der Schlachthofstraße halten. Ähnlich wird es in der Kindertagesstätte Kinder-Arche in Eisenach-Nord laufen. Sonst zog die Einrichtung mit der Kita Dreiklang immer durch Eisenach-Nord, besucht wurde auch das dortige Seniorenheim Alleenhof. Diesmal, auch aus Vorsichtsmaßnahme, um Ansteckungen von verschiedenen Viruserkrankungen in allen Einrichtungen zu vermeiden, wird der Winter nur von den Kinder-Arche-Kindern vertrieben. Wenn alles genehmigt wird, soll dort auch die Strohpuppe verbrannt werden, wie Leiterin Andrea Engelhardt erklärt.

Im Haus der kleinen Freunde fällt der Umzug dieses Jahr aus. Man habe vor längerer Zeit aufgrund von Personalmangel so entschieden, da der Aufwand sehr hoch sei, sagt Heidrun Wagner, stellvertretende Leiterin der Kita. Die Leiterin der Kindertagesstätte Spielkiste in der Stedtfelder Straße, Susanne Schumann, hat ihren Umzug verschoben. Wie die Leiterin erklärte, gebe es derzeit bei Personal wie auch bei den Kindern viele Grippefälle in ihrer Einrichtung. Da die Kita-Kinder immer in das nahe gelegene Pflegeheim Wartburgblick ziehen, wolle man einfach ein bisschen warten. Der Umzug sei aber vorbereitet, die Kinder hätten ihr Programm einstudiert und werden es einige Wochen später aufführen, so Schumann. Die DRK-Kindertagesstätte Regenbogenhaus will, solange es möglich bleibt, ihren Umzug in gewohnter Form durchführen. Ebenso wie die Hoffiknirpse, die durch die Hofferbertaue ziehen und danach symbolisch die Strohpuppe in einer Feuerschale verbrennen wollen, sagte Leiterin Janett Danz.