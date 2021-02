Millionenschwere Investition in Hörselberg-Hainich

Das Elektronik-Unternehmen Weidmüller baut in Hörselberg-Hainich ein Logistik-Zentrum in Millionenhöhe.

Hörselberg-Hainich. Westfälisches Familienunternehmen will kürzere Wege zu Frachtflughäfen und baut in Hörselberg-Hainich ein neues Logistikzentrum.

Das Elektronik-Unternehmen Weidmüller aus dem nordrhein-westfälischen Detmold will Am Künkelhof im Wartburgkreis mit einem neuen Logistik-Zentrum im zweistelligen Millionenbereich investieren. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin handelt es sich dabei um das teuerste Bauprojekt in der Geschichte der Firma.

Seit Herbst vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten trotz der Corona-Pandemie wie geplant. „Wir müssen heute mehr denn je an die Zeit nach der Krise und die eingehenden Veränderungen denken und unser Handeln darauf ausrichten”, sagt Vertriebsvorstandsvorsitzender Timo Berger.

Auf einem mehr als 72.000 Quadratmeter großen Grundstück in Hörselberg-Hainich will das westfälische Familienunternehmen seinen Kundenservice und Versandbereich weiter ausbauen.

Bauarbeiten sollen 2022abgeschlossen werden

„Nur so sind und bleiben wir leistungsfähig und können unseren Kunden ein verlässlicher Partner sein. Dazu gehört, dass wir noch schneller, flexibler und besser in unserem Liefer- und Kundenservice werden“, so Berger.

Der Bau sei auch deshalb erforderlich, damit die Firma mit Hauptsitz in Detmold in seinem Werk am Standort Thüringen weiter wachsen könne. Dafür solle das neue und größere Logistik-Zentrum nur zehn Kilometer von der Thüringischen Weidmüller GmbH (TWG) entfernt liegen und von einer noch kürzere Distanz zu den genutzten Frachtflughäfen in Frankfurt und Leipzig profitieren.

Das neue Tochterunternehmen soll den Namen „Next Generation Logistics (NGL)“ erhalten und dem internationalen Handel des Familienunternehmens dauerhaft zugutekommen. Außerdem soll dadurch die Annahme von Waren aus den Werken in Deutschland, Rumänien und Tschechien erleichtert werden.

Der millionenschwere Bau der Westfalen soll 2022 fertig gestellt werden, heißt es.