Minus bei der Gewerbesteuer

Es sieht in diesem Jahr ein wenig hübscher aus, aber es bleibt bei einem dicken Minus in Ruhlas Stadtsäckel und es bleibt dabei: An der Haushaltskonsolidierung führt kein Weg vorbei. Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) stellte den Mitgliedern des Hauptausschusses die ersten Ergebnis aus den sechs Arbeitsgruppen und den derzeitigen Stand in Sachen Haushalt vor.

Bereits im März hatte die Stadt deutlich die Bremse gezogen und beispielsweise die Hoffnung auf die einst geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 1,9 Millionen auf 1,35 Millionen heruntergeschraubt. Doch auch dieses Ziel wird die Stadt in diesem Jahr nach jetzigem Stand nicht erreichen. Derzeit stehen bei der Gewerbesteuer Einnahmen von etwa 1,105 Millionen zu Buche, also rund 245.000 Euro weniger als der schon gesenkte Ansatz.

Aber es gibt auch Positives. Nun sind nämlich die Corona-Hilfen des Bundes in Höhe von knapp 190.000 Euro eingearbeitet und auch dei zusätzliche Hilfe des Landes zur Unterstützung von Erholungsorten. Das sind weitere rund 148.000 Euro. Im Vergleich zum abgesunkenen Haushalt ergibt sich so eine Mehreinnahme von etwa 113.000 Euro. Im Vergleich zum ursprünglichen Etat bleibt aber ein Minus von über 300.000 Euro.

Arbeitsgruppen stellen Ausgaben der Stadt auf den Prüfstand

„Die Gefahr, dass wir wie die ein oder andere Kommune vielleicht im kommenden Jahr etwas von den Hilfen zurückzahlen müssen, weil wir einen Überschuss erwirtschaften, besteht also nicht“, so Slotosch. Ach ja, und ein kleines Minus von etwa 11.800 Euro gibt es auch noch beim Kostenersatz, den die Gemeinde Seebach an die Bergstadt für die Übernahme von Verwaltungsaufgaben zu entrichten hat. Es fielen schlicht weniger Arbeitsstunden an.

Die Zahlen zeigen zudem, dass keine Chance besteht, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt für die kommenden Jahre zu sichern. Und nur dann könnte Ruhla den Gang in die Haushaltskonsolidierung verhindern. Deshalb werden auch die sechs Arbeitsgruppen, die dafür die Vorarbeiten erledigen, weiter machen. Die eine etwa kümmert sich um die Frage, welche Aufgaben sind tatsächlich Pflichtaufgaben und welche leistet man freiwillig. Da sind noch weitere Untersuchungen nötig.

Im Bereich der Liegenschaften hat die Analyse ergeben, dass die Stadt 1013 Grundstücke besitzt. 592 davon in Ruhla, 268 in Thal und 153 in Kittelsthal, zusammen mit einer Fläche von 126,6 Hektar. Da geht es nun darum diese nach Nutzungsarten zu ordnen. Das sei, so Slotosch, nicht immer leicht, weil auf einigen Grundstücken unterschiedliche Nutzungsarten zum Tragen kämen und zudem die Daten aus den Katasterunterlagen nicht immer korrekt seien. Im Anschluss werde dann der Unterhaltungsaufwand pro Fläche bestimmt und daraus resultierend der nötige Personaleinsatz.

Der Bedarfsplan zur Investitionsplanung sei in Überarbeitung, gerade für die Jahre ab 2021. Da sei verstärkt Fördermittelmanagement gefragt. Die Bedarfsplanung für die Kindergärten zeige, dass in den beiden Einrichtungen der Stadt Ruhla für das kommenden Jahr alle Plätze belegt seien.

Und da derzeit nur neun Kinder aus Nachbargemeinden in Ruhla eine Einrichtung besuchten, aber deutlich mehr Kinder aus Ruhla in Seebach, Wutha-Farnroda, Eisenach und anderen Orten betreut würden, werde klar, dass eigentlich ein höherer Bedarf an Plätzen vorhanden sei. In der Finanzierung sehe man, so Slotosch, dass die Stadt Ruhla unter dem Landesdurchschnitt liege.

Bedarf an Kindergartenplätzenist in Ruhla weiter gegeben

Bei der Personalplanung stehe noch der Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größe aus, bevor dort über eine Anpassung des Bedarfs gesprochen werden könne. Was die Einnahmen angehe, liege die Stadt Ruhla mit ihren Steuern über dem Landesdurchschnitt. Die Daten zu Pachten, Mieten und Sondernutzungen würden noch erhoben. Sobald alle Daten vorlägen, so Slotosch, würden diese dem Stadtrat vorgelegt, auch um dann einen Haushaltsentwurf 2021 auf die Beine zu bekommen.