Möblierter Wanderweg über den Kindel entsteht

Nagelneu ist das Tor am südlichen Eingang zum Kindel und den Wilden Weiden oberhalb – direkt am Wanderparkplatz errichtet.

Kindel. Alles neu macht der Frühling, auch im südlichen Nationalpark Hainich.

Alles neu macht der Frühling: Der neue Wanderweg im südlichen Nationalpark Hainich gegenüber des Gewerbegebiets Kindel bei Großenlupnitz nimmt Gestalt an. Neben einem bereits fertigen großen hölzernen Tor am Wanderparkplatz an der Bundesstraße 84 entstehen derzeit mehrere Erlebnis- und Verweilorte.

Der Weg führt Richtung Generalsblick auf dem alten Plattenweg des früheren Militärübungsplatzes. In Kürze entsteht in unmittelbarer Nähe auf dem Kuhkopf auch ein Aussichtsturm. Verschiedene Stationen in Holzbauweise sorgen auf dem Trail für Unterhaltung und Bildung zugleich. Nicht zuletzt stehen dabei ein Rinderkopf und ein Apfel im Mittelpunkt. Die Lösung einer am Beginn gestellten Entfernungsaufgabe gibt es am Turm.