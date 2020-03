Mundschutz aus der Eisenacher Theater-Schneiderei

Die Region steht zusammen. „Es fühlt sich gut an, dass wir helfen können“, findet Manja Schönfelder und spricht auch für die Kolleginnen und Kollegen vom Landestheater, die sich da nun zu einer tollen Aktion zusammengefunden haben. Es werden Mundschutze für das Eisenacher Klinikum produziert. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

In Eisenach wären Herrengewandmeisterin Schönfelder und das übrige Team der Schneider des Landestheaters derzeit im Vorpremierenstress. „Wir wären jetzt so kurz vor den Endproben für das Ballett Prometheus“, so Schönfelder. Da hätte zur Folge, dass die Kostüme für die 16 Ensemblemitglieder des Balletts geschneidert und nach der Anprobe fertiggestellt werden müssten. „Das ist, gerade beim Ballett eine sehr anspruchsvolle Arbeit“, so Schönfelder. Doch am Montag,16. März, kam auch für die Schneiderei das komplette Arbeits-Aus. „Es gibt keine Vorstellungen und auch Anproben sind nicht möglich, weil man sich da ja doch sehr nahe kommen muss“, so die Herrengewandmeisterin.

In der Theaterwerkstatt werden Mundschutze für das Eisenacher Klinikum produziert: (von links) Heike Lienert-Mondanelli, Diana Merbach und Sabine Peterhänsel Foto: Peter Rossbach

Susanne Hofmann kam da auf die Idee mit der Mundschutzproduktion und stieß damit bei Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach auf mehr als nur offene Ohren. „Das ist großartig“, befand dieser. Eisenachs Theater-Intendant Andris Plucis organisierte aus einer anderen Quelle einen großen Haufen gebrauchter kochfester Bettwäsche. Die wurde gekocht und Schönfelder und eine Kollegin machte sich auch mit Hilfe von Schnitt-Anleitungen aus dem Internet daran, erst einmal eine paar Test-Mundschutze zu erstellen. „Wir mussten ja sehen, ob wir dabei eine Qualität hinbekommen, die für das Klinikum gut genug ist“.

Sie ist es. „Diese Mundschutze sind von der Hygiene und Nutzbarkeit so gut, dass wir sie sogar im OP einsetzen könnten“, versichert Breidenbach nach der Begutachtung der ersten Exemplare. Die Hilfe vom Theater trifft das Klinikum zum rechten Zeitpunkt, schließlich hatte man sich dort auch in den Dienst der Region gestellt und 1000 Mundschutze an die Eisenacher Berufsfeuerwehr weitergegeben. „Wir haben genügend zum Schutz unserer Mitarbeiter, aber mit der Hilfe des Theaters können wir unsere Bestände wieder auffüllen“.

Und so macht sich jetzt ein buntes Team aus Mitarbeitern der Schneiderei, der Theaterverwaltung und Schauspieler an die Produktion. „Das werden keine Massen, keine 20.000, wir sind ja nicht auf Industrieproduktion eingestellt“, so Schönfelder.

Erster Arbeitsschritt ist, die Betttücher mit Schablonen als Größenvorgabe in handliche Stücke von 37 mal 20 Zentimeter zu schneiden. Die werden dann doppelt gelegt und zusammengenäht. Dann werden die nötigen Falten gelegt und gebügelt. Diese Falten sind wichtig, damit der Mundschutz am Ende auch so gut am Gesicht anlegt, dass die Schutzfunktion so maximal wie möglich ist. An jede Seite kommt dann noch ein Baumwollband von jeweils 90 Zentimeter Länge. „Da hatten wir jetzt nur kochfestes graues Band, aber die Farbe ist da nicht so wichtig“.

Für die Mundschutz-Muster hatten die Nähprofis noch alles allein gemacht – vom Zuschnitt über das Falten bügeln bis zum Annähen der Bänder. Da entstanden zehn in einer Stunde. „Wenn wir da erst mal mehr Routine haben, wird das ohnehin mehr“, so Schönfelder. Vor allem aber gibt es jetzt Arbeitsteilung. Die einen schneiden zu und bügeln, die Nähprofis sitzen an der Nähmaschine. Das wird der Sache nochmal Schub geben. Mit dabei sind neben Manja Schönfelder auch Dörte Alsleben, Sistrut Vogel, Alexander Beisel, Heike Lienert-Mondanelli, Sabine Peterhänsel und Diana Merbach.

„Es ist schön, dass wir andere entlasten können“ finden die Helfer. Solange das Theater pausiert und der Bedarf besteht, nehmen Manja Schönfelder und die Mundschutz-Truppe vom Theater gern weitere kochfeste Bettwäsche oder Baumwollband (zwei Zentimeter breit) als Spenden entgegen. Absprachen über Susanne Hofmann (Tel.: 01577 2499206).

Astrid Weimann-Heim mit ihrer Mutter Doris Heim, Seniorchefin im Familienbetrieb. In der Firma von Astrid Weimann-Heim werden Mundschutzmasken hergestellt. Foto: Astrid Weimann-Heim

Auch an anderen Orten gab es diese Idee, etwa bei Astrid Weimann-Heim aus Geisa, als sie von einer verwandten Ärztin erfuhr, dass es Schwierigkeiten gibt, an Schutzkleidung zu kommen. So entstand der Prototyp aus 100-prozentiger Baumwolle in der hauseigenen Lederwerkstatt, den die Medizinerin nochmals in Augenschein nahm und für gut befand.

Wie die Inhaberin einer Raumausstattung berichtet, ist das Material kochfest, kann bei 60 oder 90 Grad gewaschen werden und ist wieder verwendbar. So hat die Stoffmaske, die sich von der Form einer Gesichtsmaske für Motorradfahrer anlehnt, auch eine Öffnung in der Mitte, in die Mull oder Filter eingelegt und getauscht werden können.

Die Raumausstatterin fand mit Molton das Material für den Mundschutz im eigenen Lager. Zwar ist das Ladengeschäft geschlossen, aber in der Werkstatt werden noch Aufträge bearbeitet, erzählt Astrid Weimann-Heim. Die ersten 40 Bestellungen sind bereits eingetroffen.