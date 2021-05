Nach Feiertag viel Müll im Mariental in Eisenach

Eisenach. Nach dem Maifeiertag zeigen sich besonders im Mariental und den Wanderwegen die Spuren der Ausflügler.

Mitgliedern der Initiative Sauberes Mariental beschert der Tag der Arbeit fast einen Tag Arbeit. „Ich finde keine Worte mehr“, ärgert sich Antje Gössel, Kopf der Initiative, über eine Fülle unterschiedlichster Hygieneartikel, die „Naturfreunde“ am 1.-Mai-Feiertag achtlos, oder vielmehr vorsätzlich im Eisenacher Mariental entsorgen.

Ehrenamtlichen der Initiative sammelten die Hinterlassenschaften der Tagestouristinnen ein und füllten damit mehrere Säcke. Foto: Antje Gössel

Eine kleine Gruppe der Initiative opfert ihren Sonntagvormittag, um das Schlimmste zu beseitigen. Antje Gössel spricht beim sensiblen Naturraum Mariental inzwischen von einer Freilufttoilette, bei der die Notdürftler ihre Ausscheidungen gut sichtbar direkt am Wegesrand für Stuhlproben platzieren.

Die geschlossene Gastronomie dürfte auch in nächster Zeit – und da denkt die Freundin des Marientals besonders an die bevorstehenden Feiertage zu Himmelfahrt und zu Pfingsten – die Situation des Austretens nicht entspannen.

Die Fleißigen sammeln einen Großteil der Hinterlassenschaften der Tagestouristen ein und füllen damit mehrere große Müllsäcke, die die Eisenacher Stadtverwaltung abgeholt und entsorgt hat. Die Bereiche Mariental, die Wanderwege hinauf zur Hohen Sonne, die Drachenschlucht und die Landgrafenschlucht waren besonders unansehnlich zurückgelassen worden, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. „Wir haben gleich Sonntagfrüh angefangen, sonst hätte der aufziehende Sturm alles weiter verteilt“, sagt Antje Gössel.

Wanderfreunde hinterließen viel Müll, darunter diese Windel, in der Natur – was die Initiative Sauberes Mariental anprangert. Foto: Antje Gössel

Sie denkt beispielsweise an Leichtverpackungen, wie To-go-Kaffeebecher, Papierservietten oder Bonbonpapier. „Vieles wird einfach auf die Papierkörbe gestellt oder daneben geschmissen und in Windeseile fliegt dann alles auf und davon“, fährt die Mitstreiterin der Initiative fort. Sie wünscht sich größere Müllbehälter und vor allem für besucherstarke Feiertage zusätzliche Abfallkörbe. Nach diesem Maifeiertag im Lockdown kündigt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) an, dass in diesem Bereich größere Mülleimer aufgestellt werden sollen, die häufiger geleert werden.

Am Naturschutzschild, das noch bis vor kurzem an der Drachenschlucht hing, erfreut sich nun exklusiv ein neuer „Besitzer“. Wer den Raub beobachtet hat, möchte sachdienliche Hinweise der Stadtverwaltung melden. Besitzer verschiedenster Propaganda-Aufkleber entledigen sich im Gegenzug an Schildern, Wegweisern und Hinweistafeln bis in die Drachenschlucht hinein von ihrem gut haftenden Eigentum.

Auch Kaffeebecher gehören zu dem Unrat, der am Wochenende von Ausflügler im Mariental zurückgelassen wurde. Foto: Antje Gössel

Während die Sommerfrischler für ihren Müll allerorten ein Platz zum Fallen-Lassen finden, sieht es mit einem Platz für das Abstellen des Autos an besucherstarken Feiertagen und Wochenende aufgrund der überfüllten Parkplätze schwieriger aus. „Ein- und Ausfahrten zu Grundstücken werden gnadenlos zugeparkt“, spricht Antje Gössel über eine neue Erkenntnis des zurückliegenden Wochenendes. Darauf angesprochen zeigten die motorisierten Wanderfreunde wenig Verständnis und sich sogar teils recht unflätig.

Zudem wird berichtet, dass freilaufende Hunde Entenpaare mit Nachwuchs und andere Vögel in der Aue gejagt hätten. „Wir haben eine schöne Wildnis hier und müssen zusehen, wie alles zerstört wird“, gibt Antje Gössel zu bedenken, „und wir können nicht nach jedem Feiertag unsere Zeit opfern.“