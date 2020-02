Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrer ausgebremst und geschlagen - Hunderte Liter Diesel fließen in Drachenschlucht - B84 gesperrt

Über vier Stunden waren die Eisenacher Feuerwehren am Freitag nach einem Verkehrsunfall auf der B 19 in Richtung Wilhelmsthal im Einsatz. Gegen 9.40 Uhr waren ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Der Rettungsdienst musste eine verletzte Person betreuen. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe aus dem Pkw konnten die Wehrleute schnell beseitigen, teilte die Feuerwehr mit. Allerdings war auch ein Tank des Lkw aufgerissen und etwa 600 Liter Diesel liefen über die Straße bis zu einem Gully, von dort weiter in die Drachenschlucht, in den Marienbach und dann in die städtische Kanalisation.

Obwohl der Tank bei Ankunft der Wehrleute schon fast leer gelaufen war, dichteten sie noch den Gully-Einlauf ab und reinigten die Wasserrinne am Straßenrand mit Ölbindemittel. Außerdem errichteten die Wehrleute in Abstimmung mit dem Umweltamt im Marienbach zwei schwimmbare Ölsperren und eine mobile Staustufe in Fließrichtung zum Prinzenteich. Des Weiteren entleerten sie den Lkw-Tank vollständig.

Im Einsatz waren 43 Feuerwehrleute von der Berufswehr sowie den Eisenacher Freiwilligen Feuerwehren Stregda und Stockhausen-Hötzelsroda mit sieben Fahrzeugen. Verbraucht wurden unter anderem 50 Säcke Ölbindemittel.

Diebesgut noch bei sich

Am Samstagnachmittag wurde in der Eisenacher Clemensstraße eine 53-Jährige kontrolliert. Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass sie zuvor aus zwei unverschlossenen Pkw Unterlagen gestohlen hatte. Diese hatte sie bei der Kontrolle noch bei sich. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Diebstahl aufgenommen.

Knapp drei Dutzend Temposünder

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Freitagvormittag in der Ortsdurchfahrt Thal passierten über 700 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden 27 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 77 km/h gemessen. Am Samstag fand eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung auf der Landstraße zwischen Deubachshof und der Landesgrenze zu Hessen statt. Hier durchfuhren über 500 Fahrzeuge die Messstelle. Darunter waren 6 Verstöße. Der gemessene Höchstwert lag bei 119 km/h bei zulässigen 100 km/h.

Nach Kollision mit Wildschwein überschlagen: B84 gesperrt

Samstagabend fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 84 von Eisenach nach Behringen. Am Abzweig nach Hütscheroda überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Der VW-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Nach dem Zusammenstoß mit dem Tier kam der VW von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Das Wildschwein verendete am Unfallort. Für die Bergung des Pkw war die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Bei Grün nicht losgefahren: Mann bremst anderen Mann aus und schlägt ihn ins Gesicht

Am 22. Februar kam es gegen 11.30 Uhr im Bad Salzunger Ortsteil Kloster zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer durch einen anderen Fahrer überholt und scharf ausgebremst wurde. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Anschließend begab sich der Unfallverursacher zum Fahrzeug des Geschädigten, öffnete die Tür und schlug ihm ins Gesicht.

Danach verließ der Verursacher pflichtwidrig und ohne sich um den Schaden zu kümmern die Unfallstelle. Dem vorausgegangen war laut Angabe des Geschädigten ein technisches Problem seines Fahrzeugs an einer Ampel, wodurch er nicht rechtzeitig bei Grün fahren konnte.

Brand in Eisenacher Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht