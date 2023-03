Nachrichten aus Ruhla und der Wartburgregion

Bis vor gut hundert Jahren war Ruhla eine geteilte Stadt, die zu zwei Fürstentümern gehörte. Am 1. April 1920 erfolgte die Vereinigung – daran wird jetzt erinnert.

Gedenktafel wird

in Ruhla eingeweiht

Am Samstag, 1. April, erinnert die Stadt Ruhla um 13 Uhr mit der Einweihung einer Gedenktafel an den 1. April 1920, einen stadtgeschichtlich bedeutsamen Tag. Damals wurden die beiden durch die Grenzen der Fürstentümer bis dahin getrennten Stadtteile erstmals vereint. Vorher gab es einen gothaischen und einen weimarischen Stadtteil. Die Gedenktafel wird am „grünen Band“ hinter dem einstigen Kino „Traube“ eingeweiht.



Demonstration

auf dem Marktplatz

Der hiesige AfD-Bundestagsabgeordnete Klaus Stöber lädt für Samstag, 1. April, zu einer Demonstration auf den Eisenacher Marktplatz ein. Sie steht ab 14.30 Uhr unter dem Thema „Für Frieden und Demokratie“. Neben ihm selbst, so Stöber in einer Mitteilung, würden auch der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Gerhard Schenk und weitere Redner das Wort ergreifen.



Wanderung um

die Ohratalsperre

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am Samstag, 1. April, auf einem Rundweg um die Ohratalsperre. Eingebettet in der Bergwelt des Thüringer Waldes, bieten sich auf der etwa 15 Kilometer langen Tour immer wieder Ausblicke, macht Margit König vom Verein die Tour schmackhaft. Treffpunkt ist 10 Uhr am Parkplatz an der Staumauer, Ortsende Luisental Richtung Oberhof. Wanderführer ist Wolfgang Harder, Tel.: 036924/30696.