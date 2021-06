Eisenach. Sonntag, 13. Juni um 10 Uhr

Am Sonntag, 13. Juni, um 10 Uhr, wird Martin Weidner Gastgeber der „Bibelverkostung“ in der Georgenkirche sein. Der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft spricht zum Bibelwort vom Zöllnermahl, in dem erzählt wird, wie Jesus sich um Gemeinschaft mit den Menschen bemüht, die einen schlechten Stand in der Gesellschaft haben und die sonst niemand gerne am Tisch haben will. Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5.