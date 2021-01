In all der Diskussion um die Folgen und Beschränkungen in der Corona-Pandemie ziehen wichtige historische Daten der Vergangenheit ein wenig an uns vorbei. Damit meine ich nicht die medial begleitete Vereidigung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Eher Jahrestage, wie die Gründung des Deutschen Reiches am 31. Januar 1871 vor 150 Jahren oder den 21. Januar 1991, an dem die Treuhandanstalt die Einstellung der Produktion im Automobilwerk Eisenach verfügte. Genau vor 30 Jahren ist das passiert. Ein Datum, das mit vielen wehmütigen Erinnerungen vieler Menschen verbunden bleibt.

Im Morgenmagazin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens lief über das Wartburg-Ende jetzt ein Beitrag. Ich wollte ihn mir gern noch einmal ansehen, suchte ihn aber vergeblich unter der Verwendung mehrerer Suchbegriffe in der Mediathek. Aber ich entdeckte etwas Anderes, das vielleicht auch nicht jeder Eisenacher weiß.

Ich fand den Fernsehpfarrer Christian Rommert, genauso alt wie ich und ein gebürtiger Eisenacher, der zu den Sprechern der ARD-Sendung „Wort zum Sonntag“ gehört, das immer samstags ausgestrahlt wird. Christian Rommert erzählt dort auch gern über seine Beziehungen zu Eisenach und Luther. Heute, so verrät es das Netz, ist er Pastor im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und lebt im Ruhrgebiet.