Neue Heimat für große und kleine Tänzer

„Wir sind natürlich ein bisschen traurig, dass unsere Zeit hier zu Ende geht. Aber wir sind auch glücklich, wie gut sich das für uns aufgelöst.“ Zwischen hunderten Umzugskisten, gestapelter Ton-Technik, Reihen an eng gehängten Kleidern und Kostümen sowie so mancher historisch anmutender Requisite wuseln Andrea Hattenhauer und Doreen Plewka durch die ehemalige Hausmeister-Wohnung der Mosewaldschule. Seit 2003 ist dort und in zwei Kellerräumen das Wartburg-Ensemble mit seinem Fundus untergekommen. Diese Zeit endet am Wochenende.

Natürlich kann Vize-Vereinsvorsitzende Plewka verstehen, dass die Räume nach der gerade beginnenden Generalsanierung der Mosewaldschule und dem dortigen Anwachsen der Schülerzahlen nun von der Schule selbst benötigt werden. Als dann aber das Schreiben mit der Auszugsfrist von der Stadtverwaltung bei dem Tanz-Ensemble vorlag, war die Zukunft zunächst einmal eher düster. „Die Stadt wollte uns zwar beim Suchen von Ausweichquartieren helfen. Als sie dann aber gesehen haben, um wieviel es sich handelt, wussten sie nicht mehr so recht, was sie tun sollen“, berichtet Plewka.

In fast 70 Jahren kam einiges zusammen

Da ist eben in den vergangenen 68 Jahren einiges zusammengekommen. Zur alljährlichen großen Gala gibt es immer mal neue Kleider und mittlerweile über 500 Kostüme für die sechs Tanzgruppen. Jede Tanzgruppe – von ganz kleinen Tänzern bis zu großen – hat jeweils etwa 15 Mitglieder. Hinzu kommen Requisiten aus vielem Jahren – große Truhen, überdimensionierte Teetassen, Hüte, und was nicht noch alles.

„Wir heben ja auch nicht alles auf, aber es sammelt sich doch. Vieles können wir dann eben wieder nutzen“, erklärt Andrea Hattenhauer, sie ist so etwas wie die gute Seele des Vereins. Von der Technik mit Lautsprechern und vielem mehr gar nicht zu reden.

Katalog mit Kostüme und Requisiten

Einen Vorteil hat die arbeitsintensive Aktion aber schon: „Wir haben jetzt alle Kostüme, Kleider und Requisiten ordentlich katalogisiert und kategorisiert“, so Hattenhauer. Zum Teil sind die Sachen schon in einem Firmenbüro privat zwischengelagert. „Das ist aber keine Dauerlösung“, so Plewka.

Aber ein Verein wie das Wartburgensemble wäre nicht nun schon fast 70 Jahre alt geworden, wenn da nicht immer der Optimismus zum Weitermachen gewesen wären. Per Mundpropaganda machten sich die Vereinsmitglieder und Freunde auf die Suche nach einer neuen Heimat – und wurden fündig. So freuen sich nun die Senioren im Diako-Seniorenheim am Michelsbach, dass dort zwei große Räume zweimal in der Woche von den Tanzgruppen des Wartburg-Ensembles bevölkert werden. Plewka: „Die Bedingungen sind ideal, und wir wurden herzlich aufgenommen. Die Senioren freuen sich, wenn sie unseren kleinen Tanzgruppen zuschauen können.“ Das Wartburgensemble hat rund 80 Mitglieder, 60 davon sind Kinder und Jugendliche.

In rund 100 Kartons und über 30 Koffer wurden die Kostüme verpackt und diese dann mit Fotos zum Inhalt versehen. Foto: Peter Rossbach

Auch für den Fundus gibt es jetzt eine Lösung. Im Bestand der Immobilienfirma von Andreas und Philipp Neumann fanden sich zwei große, gerade sanierte Kellerräume in einem Gebäude in der Thälmannstraße, die das Wartburg-Ensemble kostenfrei nutzen darf. „Bei Diako und den Neumanns können wir uns gar nicht genug bedanken“, so Plewka. Am Wochenende ist Umzug. „Die Hilfsbereitschaft von ganz vielen Menschen ist überwältigend.“ Über 100 Kartons, über 30 Koffer und mehr warten auf die Lastwagen.

Ein wenig umständlicher wird es nun für die immer nötigen Schneiderarbeiten an Kostümen und Kleidern zu organisieren. Für diese Arbeit hat sich noch kein Raum gefunden, zumal keiner, der nahe an den Probenräumen wäre. Aber Plewka und Hattenhauer schauen wieder fröhlich in die Zukunft, auch getreu dem Motto der kommenden großen Gala „Die beste Zeit ist jetzt“.