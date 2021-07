Neue Kletterlandschaft für Warthas Kinder

Wartha. Das Dorf Wartha bei Eisenach hat einen neuen Spielplatz, von dem auch Wassertouristen etwas haben.

Mit einem fröhlichen Fest ist im Eisenacher Ortsteil Wartha der neue Spielplatz eingeweiht worden. Im Rahmen der Dorferneuerung entstand im Unterdorf eine multifunktionale Spiel- und Kletterlandschaft mit Kleinkindspielgeräten, Sitzmöglichkeiten, Picknicktisch, Fahrradständer und einer Beachliegebank. Wippe, Balanciergerät, Wirbel zum Drehen oder Nestschaukel bieten Abwechslung.

Die Rasenflächen sind ebenfalls neu angelegt worden, aber noch nicht zugänglich, weist Ulrike Unger, Sprecherin der Stadt Eisenach hin. Die Rasenflächen benötigen bis Herbst Zeit, damit sich eine trittsichere Grasnarbe bilden kann. Der Spielplatz besitzt auch eine unmittelbare Verbindung zur Kanuanlegestelle und lädt damit künftig nicht nur Einheimische, sondern ebenfalls Werra-Fluss-Touristen in den Sommermonaten zum Toben und Entspannen ein.

Im Rahmen des Festes zur Spielplatzeröffnung wurde der 12-jährige Schüler Philip Erdmann für seinen Einsatz während der Unwetter in Göringen geehrt. Hier hatte er sich besonders bei der Beräumung der Schutt-, Schlamm- und Wassermassen hervorgetan, die im letzten Monat mehrere Unwetter in Göringen hinterlassen hatten. Der naturverbundene Junge interessiert sich für Technik und Landwirtschaft und beschäftigt sich gern mit Wettervorhersagen. „Ich informiere die Leute sobald meine Agrar-Wetter-App Gefahren anzeigt“, erzählt Philip. Schon immer bringt sich der 12-jährige Junge in das Dorfleben ein, mäht Rasenflächen im Ort, kehrt die Straße oder bietet Bewohnern des Ortes seine Hilfe an.

Die Umbauten am Spielplatz wurden von weiteren Maßnahmen flankiert. Im Zuge der Bauarbeiten mussten ein Feuerwehrhydrant, einige Schächte sowie Trink- und Abwasserleitungen umverlegt werden, berichtet Ulrike Unger. Zusätzlich fielen Kosten für den Ausgleich von instabilem Baugrund an, hieß es weiter. Die Gesamtkosten für das Projekt im Rahmen der Dorfentwicklung belaufen sich auf rund 210.000 Euro.