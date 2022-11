Neue Pfarrerin in Eisenach wird eingeführt

Eisenach. Aleena Hohmann wird am 1. Adventssonntag in der Johanneskirche Eisenach eingeführt.

Am 1. Adventssonntag, am 27. November, wird Pfarrerin Aleena Hohmann in einem Festgottesdienst um 14 Uhr in der Johanneskirche in ihr Amt als Pfarrerin im Eisenacher Johannesbezirk eingeführt. Aleena Hohmann ist in Braunschweig geboren, studierte in Göttingen Theologie und war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Qumran-Forschungsinstitut. Seit 2017 war sie evangelisch-reformierte Pastorin in Bovenden in Niedersachsen. Der Gemeindekirchenrat hat Pfarrerin Hohmann im Mai 2022 gewählt. Die Pfarrstelle umfasst einen halben Stellenumfang.

Die Johanneskirche wurde 1987 in der DDR errichtet, als kirchliches Zentrum im Neubaugebiet Eisenach-Nord.