Jetzt beginnen in der Seebacher Gemeindebibliothek die Feinarbeiten. Die Bücher, Hörbücher und Spiele wollen endlich aus den Umzugskartons raus und wieder an Ort und Stelle. Nach 17 Monaten, in denen die Räumlichkeiten der Bibliothek im Gemeindezentrum renoviert wurden, stehen auch die neuen Regale an Ort und Stelle.

Die neuen Räume sind hell und modern eingerichtet, mit Sitzecken, kindgerechten Regalhöhen in der Kinderabteilung und viel Platz, so dass überall kleine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Auch an einen Maker Space wurde bei der Planung gedacht. Für diese offene Werkstatt, die mit modernen Technologien kreative Betätigung ermöglicht, hat Claudia Herrmann das passende Equipment mit Fördermitteln des Landes in Höhe von 20.000 Euro angeschafft. Buchillustrationen auf Leinwand zu sehen Ein Teil der neuen Ausstattung für den Maker-Space-Bereich der Bibliothek besteht aus Beamer und Leinwand sowie Dokumentenkamera. Diese durften die „Zahnlückenzwerge“ der Seebacher Kindertagesstätte, die sich im angrenzenden Gebäude befindet, als erste ausprobieren. In einer Lesestunde stellte Claudia Herrmann das Buch „Die Fiedelgrille und der Maulwurf“ von Janosch vor. Die Kinder, die auf Sitzkissen gespannt zuhörten, konnten dabei die Bilder aus dem Buch auf der Leinwand bestaunen. Die Kamera erfasste diese und projizierte sie mit dem Beamer auf die Leinwand. Die Benutzung eines Monitors wäre auch möglich gewesen, aber angesichts der aktuellen Lage wollte man lieber etwas auseinander rücken. Die Bibliothek hat aktuell zu den regulären Uhrzeiten im Keller des Gemeindezentrum Am Stein 3 in Seebach geöffnet (Montag von 14.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag von 12 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr). Zum Umzug in die alten/neuen Räumlichkeiten wird es noch eine kurze Schließzeit der Bibo im Dezember geben. Wann genau, will die Gemeindeverwaltung kurzfristig mitteilen.