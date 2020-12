Neuer Einkaufsmarkt wird ohne Heizung warm

Kunden des am Donnerstag neu eröffneten Supermarkts „Kaufland“ im „Tor zur Stadt“ dürfen nicht nur Einkäufer, sie dürfen auch Kassierer sein. Sechs Selbst-Scan-Kassen stehen besonders eiligen Kunden zur Verfügung, die sich nur für wenige Artikel entscheiden. Der Einkauf lässt sich an diesen Kassen mit Karte oder mit Bargeld begleichen. „Die Kunden sind nicht allein, es ist immer ein Kundenberater vor Ort“, sagt Hausleiter Simon Weber. Mit dem Strichcode des Kassenbons kann der Selbstkassierer diesen Bereich verlassen. „In unserem Haus in Bad Salzungen haben die Kunden die Selbst-Scan-Kassen gut angenommen“, sagt Simon Weber. Seines Wissens sei der Selbst-Scan-Bereich der erste in der Wartburgstadt. Sechs weitere, normale Kassen dürften die Warteschlangen auch zu Stoßzeiten nicht allzu lang werden lassen.

Simon Weber begleitet 2016 die Neueröffnung in der Kreisstadt federführend als Hausleiter. „Scheinbar hat das so gut geklappt, dass die Geschäftsführung mich fragte, ob ich auch die Eröffnung in Eisenach übernehmen würde“, sagt der 41-Jährige, der Ende der 90er Jahre nach einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten als Quereinsteiger in den Lebensmittelhandel kommt. Ein Jahrzehnt leitet er Kaufland in Gotha.

Seit einem viertel Jahr bereitet er die Eröffnung in Eisenach vor. „Rund 100 Lkw voll mit Waren und der Ladeneinrichtung sind herangerollt“, fährt der Hausleiter fort. Auf der Verkaufsfläche von mehr als 3000 Quadratmetern bietet der Vollsortimenter rund 30.000 Artikel an. „Etwa 3000 Artikel sind aus der Region“, erzählt Simon Weber, „angefangen vom Ei aus Wenigenlupnitz bis zur Bratwurst aus Eisenach.“ Die fleißigen Hände der insgesamt 67 Mitarbeiter leeren die Laster und füllen die Regale in nur zehn Tagen. „Es dürfen gern 70 Mitarbeiter werden – ich suche noch Leute für die Theke und die Kasse“, so Simon Weber. Ganze 15 Meter misst die Fleisch- und Wursttheke in der Länge. Mehrere Arbeitsplätze lassen dahinter die frische Verarbeitung von Fleisch zu. Alle 20 Meter aufgebaute Hygiene-Stationen sollen das Ansteckungsrisiko in diesen Pandemie-Tagen deutlich mindern.

Der Markt besitzt keine Heizungsanlage, dennoch frösteln Kunden und Mitarbeiter keinesfalls. „Es wird nur die Abwärme der Kühlmöbel genutzt und in die Fußbodenheizung sowie in die Personalräume geleitet – das reicht völlig aus“, freut sich der Hausleiter über diese Energieeffizienz, die durch die gänzliche LED-Beleuchtung weitere Optimierung erfährt. Kunden, die auf dem Parkdeck vom Auto auf Einkaufswagen und Fahrstuhl umsteigen, sollten ihr Parkticket an der Markt-Kasse entwerten lassen. „90 Minuten sind für unsere Kunden kostenfrei und nach der Entwertung sollten 20 Minuten zur Ausfahrt reichen“, erklärt der Hausleiter.

Eine Konkurrenz zum Kaufland in Hötzelsroda sieht Simon Weber nicht. Der Markt im nördlichen Stadtteil habe ein anderes Einzugsgebiet als die neue Filiale in der Innenstadt. Für beide Märkte gelten die gleichen Angebote aus der Verbundwerbung.