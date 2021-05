Wartburgregion: Mitstreiter für den Fahrgastbeirat gesucht

Wartburgkreis. Ein neuer Fahrgastbeirat wird für die Wartburgregion gebildet.

Die Amtszeit des seit 2016 bestehenden Fahrgastbeirats für die Wartburgregion ist abgelaufen. Das Gremium muss jetzt neu gebildet werden.

Aufgabe des Fahrgastbeirates ist es nach Angaben aus dem Landratsamt, auf bestehende Mängel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus Nutzersicht aufmerksam zu machen und Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Die Themen reichen von der Linienführung und Fahrplangestaltung bis zu Barrierefreiheit und Fahrgastinformationen. Zudem hat der Beirat beratende Funktionen zur weiteren Entwicklung des ÖPNV.

„Er ist ein unabhängiges Bindeglied zwischen den Fahrgästen, dem Landkreis, der Stadt Eisenach, dem Aufgabenträger des ÖPNV und den Verkehrsunternehmen der Region“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wartburgkreises. Das Gremium tagt in der Regel viermal pro Jahr, abwechselnd in Bad Salzungen und Eisenach. Die Mitglieder werden für einen Zeitraum von fünf Jahren berufen.

Wer die Busse der Verkehrsunternehmen in der Region nutzt und sich für einen zukunftsfähigen ÖPNV interessiert, ist aufgerufen, sich für eine Mitarbeit im Fahrgastbeirat zu bewerben. Möglichst sollten die Mitglieder aus allen Teilen des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach kommen.

Bewerbungen sind bis 31. Mai per E-Mail zu senden an: fahrgastbeirat@wartburgmobil.info oder per Post an: Fahrgastbeirat, Postfach 101 119, 99801 Eisenach. Bewerbungsformulare gibt es im Internet unter: www.wartburgkreis.de/wirtschafts-zukunftsregion/verkehr-mobilitaet/bus-bahn.