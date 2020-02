Eisenach. Radfahrer treffen sich zu ihrem Stammtisch am Mittwoch im „Irish Pub“ in Eisenach. Es geht um Planungen für einen neuen Hainich-Radweg.

Neuer Radweg im Hainich

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC), Kreisverband Wartburgkreis, lädt alle interessierten Radfahrer am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr zum monatlichen Radlerstammtisch in den „Irish Pub” in der Goethestraße 25 in Eisenach (hinterm Landestheater) ein. An diesem Abend wird über die Planungen zu einem neuen Radweg im Nationalpark Hainich und über allgemeine Radfahrerthemen in Eisenach gesprochen. Der Radfahrer-Stammtisch findet einmal monatlich statt. Er stellt eine Interessenvertretung für Radfahrer dar.

