Neuer Vorstand im Förderverein für das Ruhlaer Gymnasium

Die Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des staatlichen Gymnasiums Ruhla, kurz Förderverein genannt, fand kürzlich coronabedingt mit vier Monaten Verspätung in der hellen und großen Aula des Gymnasiums statt. Gern hätten mehr der über 150 eingetragenen Mitglieder anwesend sein dürfen. Aber der eine oder andere ist vielleicht zu Hause geblieben, weil er größere Versammlungen meidet.

Die Teilnehmer hörten zunächst den Rechenschaftsbericht des scheidenden Vorsitzenden Klaus Rindschwentner und den Kassenbericht. Danach erlebten sie mit, wie unter großer Anteilnahme aller Beteiligten die langjährige Schatzmeisterin Monika Hild verabschiedet worden ist. Sie war 28 Jahre im Vorstand aktiv, von Beginn an dabei und wurde noch in der Gründungsversammlung zur Schatzmeisterin gewählt. In den letzten drei Jahren war sie eine der beiden Kassenprüferinnen. Da auch der Vorsitzende und ehemalige Schulleiter Klaus Rindschwentner auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, musste neu gewählt werden.

Jürgen Darr ist jetzt der neue Vorsitzende des Vereines. Er arbeitet seit 1991 als Lehrer für Mathematik und Physik am Albert-Schweitzer-Gymnasium und ist wie Monika Hild auch Gründungsmitglied. Als neue Kassenprüferin fungiert Constance Ruhmann neben Heike Gössel. „Der neue Vorstand des Fördervereines wird sich auch in Zukunft den satzungsgemäßen Zielen des Vereines mit ganzer Kraft widmen und erhofft sich eine noch intensivere Mitarbeit aller Freunde und Förderer“, betonte Jürgen Darr. Aufnahmeanträge gibt es im Sekretariat des Gymnasiums.

Dem neuen Vorstand gehören an: Schatzmeisterin Katja Oßwald, die Kassenprüferinnen Constance und Heike Gössel, Schulleiter und erster Stellvertreter des Vorsitzenden, Denny Jahn, Schriftführerin Angela Eismann, Astrid Werner als zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden und der Vorsitzende Jürgen Darr.