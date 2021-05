Neues Jobcenter für die Wartburgregion sucht neue Führungsfigur

Wartburgregion. Anfang 2022 fusionieren die beiden Behörden von Stadt und Kreis. Der Standort in der Eisenacher Thälmannstraße bleibt als Außenstelle erhalten.

Anfang 2022 fusionieren die beiden Jobcenter der Region und die neue Einheit braucht einen neuen Chef. Die Ausschreibung durch den Wartburgkreis ist raus. Landrat Reinhard Krebs (CDU) hofft möglichst schnell die Stelle besetzen zu können, „damit der/die Neue den Übergang schon jetzt begleiten kann“.

Rund 160 Mitarbeitende soll es im neuen Jobcenter geben. Der Sitz ist dann Bad Salzungen, wobei sich aber für die Leistungsempfänger aus Stadt und Nordkreis örtlich nicht viel ändert, weil sie weiter im Gebäude an der Thälmannstraße betreut werden.

Die beiden Jobcenter betreuen etwa 2400 Kunden in der Stadt Eisenach und 2900 im Kreis. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag bei rund 1850 in Eisenach und 2400 im Kreisgebiet. In der Trägerversammlung sitzen nach Gesetz je drei Vertreter der Arbeitsagentur und drei der Kommune, das wäre hier der Kreis. Dieser überlässt aber einen Sitz der Stadt Eisenach, den Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ausfüllen will.

„Das ist uns wichtig, damit die spezifischen Anforderungen, die sich aus einer städtischen Bevölkerungsstruktur mit Menschen unterschiedlicher kultureller und sozialer Prägung ergeben, weiter im Blick bleiben. Zudem sollen die innovativen Ideen und das soziale Netz, das Jobcenter-Chef Roland Mahler und sein Team für andere beispielgebend im Eisenacher Jobcenter aufgebaut haben, erhalten bleiben“, so Katja Wolf.

Noch zu klären ist, so Eckhard Lochner, Geschäftsführer der Arbeitsagentur, ob die kommunale Seite dann jeweils nur eine Stimme hat, sich also Stadt und Kreis vor Abstimmungen einigen müssen, oder jeder Vertreter eine eigene Stimme hat. Die scheidenden Geschäftsführer Susanne Zenkert (Kreis) und Roland Mahler (Stadt) bekommen für ihre Arbeit ein dickes Lob von Krebs und Wolf. „Ich hoffe, dass die beiden ihren großen Erfahrungsschatz in die Fusion einbringen“, erklärt Reinhard Krebs.