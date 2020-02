Neues Wohnbaugebiet in Krauthausen wird erschlossen

Die Gemeinde Krauthausen braucht im Zuge der Entwicklung des neuen Wohnbaugebietes „Auf der Höhle“ Straßennamen. Mit dieser Entscheidung kann sich der Gemeinderat aber noch etwas Zeit lassen. Am Montag wurde erst einmal der symbolische Spatenstich für die Erschließung des gut 1,5 Hektar großen Areals getätigt. Mitarbeiter des Bauhofes sind seit Tagen dort ebenso beschäftigt wie die Mitarbeiter der Baufirma Küllmer mit schwerer Technik.

Bürgermeister Frank Moenke (parteilos) erinnerte bei der Zeremonie daran, dass sich Krauthausen seit 2015 um diesen Bebauungsplan bemühte, manche behördliche Mühlen in Deutschland aber einfach zu lange mahlen, um kurzfristig Ergebnisse vorweisen zu können. Nun könne man aus dem ehemaligen Gartenland aber endlich Bauland machen. Alle der bisher zwölf bauwilligen Parteien kämen aus Krauthausen. Moenke hat guten Grund zur Annahme, dass auch die restlichen drei Parzellen in absehbarer Zeit verkauft sind. Ab diesem Zeitpunkt stehe die prosperierende Kommune wieder ohne erschlossenes Bauland da.

Benutzung der Straße für Anlieger möglich machen

Das Wohnbaugebiet an der südlichen Peripherie des Ortes wird von Straßen erschlossen, die derzeit zum Teil nur für den landwirtschaftlichen Verkehr und Radfahrer freigegeben sind. Das werde man im Zuge der Baureife natürlich ändern müssen, kündigte der Bürgermeister an. Die Anlieger wollen schließlich ihre Häuser per Auto erreichen.

Das Areal ist von Lehmboden geprägt. Der etwa zwei Meter tief abgetragene Boden wird an einer anderen Stelle unweit eingebaut, der bei der Leitungsverlegung anfallende Aushub „vermörtelt“ und wieder verwertet. Im optimalen Fall will die Gemeinde am Wohngebiet auch noch einen Gehweg bauen lassen.

Ursprünglich hatte die Gemeinde vor, ortsansässigen Bürgern jenen Betrag zu zahlen, der über die 100 Euro Erschließungskosten pro Quadratmeter hinaus geht (wir berichteten). Da der Quadratmeterpreis nach neuesten Plänen und Rechnungen aber unter diese magische Grenze fiel, ist diese Subvention der Gemeinde hinfällig. Grundsätzlich aber sollen Menschen aus dem Ort ein Haus auf dem neuen Wohnbauareal errichten. Die Verwaltung versucht dies auch zu steuern.