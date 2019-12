Wohnbauland soll in der Eisenacher Nebestraße erschlossen werden. Aber das Bauplanverfahren wird rund zwei Jahre dauern.

Eisenach. Auf dem Gelände einer früheren Gärtnerei in der Eisenacher Nebestraße will die Stadt Wohnbauland ausweisen.

Auf dem Gelände der früheren Gärtnerei in der Nebestraße will die Stadt Wohnbauland ausweisen. Ein Bebauungsplan soll erarbeitet werden. Die Kosten trägt der Investor, der das Bauland erschließen will. Bis die ersten Häuslebauer zum Zuge kommen, dauert es laut Andreas Dietrich vom Stadtplanungsamt noch etwa zwei Jahre, auch wenn ein beschleunigtes Verfahren angestrebt wird.