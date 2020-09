Eisenach. Havarie in der Charlottenstraße.

Noch drei Baustellen in Eisenach

Die Charlottenstraße musste am 14. September wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung Nahe der Einmündung in die Mönchstraße für den Verkehr gesperrt werden. Dies teilte die Stadtverwaltung Eisenach mit. Die Reparaturarbeiten würden voraussichtlich bis 17. September dauern.

Im Bereich der Barfüßer Straße kommt es im Bereich ab der Hausnummer 24 bis zum Haus Hainstein zu Fahrbahneinengungen, so die Verwaltung. Und auch am Bahnhofsvorplatz sind Arbeiter aktiv. Seit 14. September, und noch bis zum 18. September (17 Uhr) wird die Straße asphaltiert. Der Bahnhofsvorplatz selbst wird dann im Zeitraum 21. September (8 Uhr) bis 16. Oktober (12 Uhr) neu asphaltiert. Aufgrund der Bauarbeiten, so die Stadtverwaltung, seien der Gehweg gesperrt und die Fahrbahn eingeengt