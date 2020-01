Noch eine Chance für die Kastanie

Ein neuer Versuch die Stützmauer zu sanieren, mit einer neuen Chance für die Rosskastanie am Nikolaitor. Und es wird teurer. Das sind die drei Ergebnisse der Beratungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport zum Dauerbrenner auf dem Karlsplatz.

Nachdem die Stadt bereits dreimal mit Ausschreibungen zur Sanierung der Mauer (bei Erhalt der Kastanie) scheiterte, weil sich keine Firma fand oder nur zu viel zu hohen Kosten, wird es im Februar die nächste Ausschreibung geben. Dazu schlägt Planer Oliver Weihrauch eine neue Bauvariante für die Stützmauer am Nikolaitor vor.

Zustandsnote auf3,4 abgerutscht

Klar ist, dass da was passieren muss. Die Standsicherheit ist gefährdet, das Geländer ist nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechend, die Mauer steht schief. Die Zustandsnote ist in den vergangenen Jahren von 3,2 auf 3,4 gerutscht. Und schon 3,2 bedeutet „nicht ausreichend“.

Neben dem Erneuern der Natursteinwand, die an eine neue, in eine Beton-Fundament eingelassene Stützwand befestigt wird, soll nun zusätzlich dahinter eine sogenannte Vorpfahlwand gesetzt werden. Wegen der Enge des Raumes und des Gewichts der dafür nötigen Technik können keine großen Pfähle genutzt werden können. Deshalb sollen zwei gegenüberliegende Reihen aus kleineren Vorpfählen mit einem Durchmesser von jeweils 30 Zentimeter für die nötige Sicherheit sorgen. Zusätzlich soll dort eine Drainage für die Platz- und Kirchendachentwässerung gelegt werden.

Um dort mit der kleineren Technik arbeiten zu können, müsste, so Planer Weihrauch, die Kastanie aber noch weiter als bisher geschehen beschnitten werden. Derzeit wurde der etwa 100 Jahre alte Baum bereits auf der einen Seite auf einer Höhe von 8 Metern deutlich zurückgeschnitten, eine weiterer Teil müsste bis in eine Höhe von etwa 3 Metern folgen.

Der Baum weist Schäden an den Oberflächenwurzeln auf. Foto: Peter Rossbach

Die Kastanie selbst sieht Gutachter Rainer Gerber als noch sehr vital an. Es gebe leichte Schäden an Oberflächenwurzeln und die Trockenheit der beiden vergangenen Jahre sei auch ihr nicht spurlos vorüber gegangen. Aus seiner Sicht aber könnte der Baum die von Weihrauch vorgestellten Arbeiten überstehen, wenn weitere Maßnahmen zum Schutz und der künftigen Pflege mit eingeplant würden. Das meint zum Beispiel spezielle Bodenabdeckungen für die Bauzeit und die Behebung der entstehenden Bodenverdichtung.

Was die vorgesehene Drainage von Platz und Kirchendach angeht und womöglich später auch entlang der Kirche angeht, müsse aber zusätzlich gehandelt werden. Gutachter Gerber regt an, dass dort eine große Fläche eine Art Kies-Bett erhält, in dem Regen und anders Oberflächenwasser sich sammeln und vom Baum über die Wurzeln aufgenommen werden kann.

Eine Zugprüfungin der Bauphase

Die Lebenserwartung des Baumes schätzt Gerber, wenn dort nicht gebaut würde, auf über 30 Jahre. Bei einem wurzelschonenden Bau und der von ihm empfohlenen weiteren Pflege auf 15 bis 20 Jahre. Um aber Gewissheit in der Frage der Standsicherheit des Baumes zu bekommen, regt der Gutachter während der Bauphase eine Zugprüfung an – wie etwa im letzten Sommer bei Bäumen auf dem Schulhof der Schollschule.

Die Kosten der Sanierung schätzt Planer Weihrauch auf rund 716.000 Euro. Darin sind allerdings die Kosten für die vom Baumgutachter vorgeschlagenen Maßnahmen noch nicht enthalten. Da kommt ein weiterer 5-stelliger Betrag obendrauf. Während es auch Stimmen für die Fällung des Baumes gab, war die Mehrheit im Ausschuss war dafür, den neuerlichen Ausschreibungsversuch zu unternehmen und damit der Kastanie eine weitere Chance zu geben.