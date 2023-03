Nun gibt es in Mihla Englisch auf die Ohren

Mihla. Regelschule Mihla geht mit drahtlosen Kopfhörern neue Wege bei den Prüfungen. So lief der erste Versuch ab:

„Reisen als Jugendlicher“ war das Thema. Dazu bekamen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 der Regelschule Mihla ein Interview in englischer Sprache auf die Ohren – wortwörtlich auf die Ohren. Zum ersten Mal kamen bei dieser Klassenarbeit unter Prüfungsbedingungen im Bürgerhaus Goldene Aue als Test für die richtigen Prüfungen im Juni die neuen drahtlosen Kopfhörer zum Einsatz. Zum Gehörten mussten die Prüflinge dann Fragen beantworten.

Drei Klassensätze dieser Kopfhörer für rund 3500 Euro hat die Schule angeschafft. Da zwei Sätze erst nach den Osterferien geliefert werden, half die Wartburgschule Eisenach mit rund 40 Stück als Leihgabe. „Die Feuertaufe mit neuer Technik wurde mit Bravour bestanden“, bilanziert Schulleiterin Sindy Klose. Umgesetzt werden konnte dies auch Dank der Hilfe verschiedener Firmen wie BKM, Hainichtalbau und Herbacin aus der Region.

Bisher wurden solche Prüfungen mit CD-Playern oder mit Lautsprecherboxen abgehalten. Die Klang- und Soundqualität sei mit den Kopfhörern deutlich besser. „Die Schülerinnen und Schüler können sich besser auf die Texte konzentrieren, weil alle anderen ablenkenden Geräusche minimiert werden oder gänzlich wegfallen“, so Direktorin Klose. Zudem ergäben sich neue Möglichkeiten etwa für das Nachschreiben von Leistungskontrollen. Diese müssten nicht mehr nach Unterrichtende oder in einem separaten Raum stattfinden, sondern könnten mit den Kopfhörern im laufenden Unterricht erfolgen.

Perspektivisch sollen die Kopfhörer an der Regelschule Mihla dauerhaft für alle Hörtexte im Englischunterricht sowie für verschiedenste Projekte in den Fächern Musik, Geschichte, Deutsch und Darstellen und Gestalten zum Einsatz kommen. Umsetzbar würden auch Tonstudioaufnahmen, das Erstellen von Hörspielen oder Stationsarbeiten zu historischen Schwerpunkten, die dann authentisch vermittelt werden können.

Zu ihrem Amtsantritt im Dezember habe die Digitalisierung der Schule noch etwas in den Kinderschuhen gesteckt, sagt Klose. Mittlerweile gebe es WLAN, drei Klassensätze an iPads seien nutzbar und im Mai kommen die ersten VR-Brillen. Im neuen Schuljahr, so Klose, gehe das elektronische Notenbuch in allen Klassen an den Start. „Die Anschaffung der Kopfhörer war somit für uns ein erster Meilenstein, der sich in überraschend schneller Zeit umsetzen ließ.“