Offene Türen in der Eisenacher Goetheschule

Hinter der Georgenschule wirbt die Goetheschule am Pfarrberg mit einem blauen Banner für den Tag der offenen Tür am 8. Februar.

Eisenach. Schüler vom Fach „Darstellen&Gestalten“ präsentieren den Gästen ein Theaterstück.

Die Schulleitung der Goetheschule lädt für den heutigen Mittwoch, 8. Februar, Eltern,Großeltern und Schüler zum Tag der offenen Tür ein. Die Regelschule am Eisenacher Pfarrberg öffnet dazu in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr ihre Türen. Endlich können Interessierte ohne jeglichen Einschränkungen das Schulhaus mit Klassenräumen und Fachkabinetten. Die Fachschaften mit den entsprechenden Lehrern stellen, so Schulleiterin Julia Durner, die jeweiligen Lernangebote den Gästen vor. Dabei besteht die Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern. Zur Eröffnung des Abends präsentieren Schüler vom Fach „Darstellen&Gestalten“ der Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe in der Aula ein Theaterstück.