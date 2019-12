Eisenach. Am Samstag gab es diesen Einsatz der Polizei.

Passanten in Eisenach wahllos angegriffen

Am Samstag gegen 17 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein Mann in der Karlstraße unvermittelt Passanten angreift und eine Person niedergeschlagen habe. Polizisten fanden den Mann unweit des Tatortes. Es handelte sich um einen laut Polizei amtsbekannten Eisenacher, der mit 1,39 Promille erheblich alkoholisiert war. Er wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 0313940-2019 bei der Polizeiinspektion unter Tel. 03691-2610 zu melden.

