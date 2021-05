Pflegeheim statt mehr Eigenheime in Behringen

Behringen. Um ein Pflegeheim zu bauen, wird der B-Plan Am Sottengarten in Behringen entsprechend verändert.

Gemeinderatsmitglied Fabian Kirschner kann dem Plan der Gemeinde Hörselberg-Hainich nichts abgewinnen, den Bebauungsplan „Am Sottengarten“ so zu verändern, dass dort ein Pflegeheim gebaut werden kann. Das Projekt ist beschlossene Sache. Aus seiner Sicht wäre die Gemeinde besser beraten, dort Eigenheimbauern mehr Land anzubieten.

Mit dieser Auffassung stand Kirschner in der Sitzung am Dienstag aber so gut wie alleine da. Die Firma Exsos möchte Am Sottengarten ein Pflegeheim erreichten wie sie das derzeit auch in Großengottern tut. Betreiben wird sie die Einrichtung aber nicht selbst. Exsos finanziert laut Bauamtsleiterin Doreen Krieg die B-Planänderung.

Dass man das Land nicht schon vorher privaten Bauwilligen angeboten habe, lag an der nicht vorhandenen Erschließungsstraße, erläuterte die Bauamtsleiterin. Die Gemeinde habe sich beim Landesverwaltungsamt deshalb zwar nach dem besagten B-Plan erkundigt, doch habe das Papier in Weimar gar nicht vorgelegen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es gäbe immer wieder Anfragen nach Eigenheim-Bauplätzen in der Gemeinde, sagte Doreen Krieg auf Anfrage aus dem Gemeinderat. Eine verstärkte Nachfrage in Verbindung zu den Plänen Am Sottengarten könne sie aber nicht ausmachen.