Politische Königsdisziplin steht in Gerstungen an

Gerstungen. In Gerstungen geht es um viel Geld, um den Etat für 2023.

Die politische Königsdisziplin steht am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr, vor dem Gemeinderat Gerstungen: die Verabschiedung des Haushalts- und Finanzplanes 2023. Im erweiterten Haupt- und Finanzausschuss war das Papier empfohlen worden, jedoch von Fragen und Anmerkungen flankiert. Es gibt zur finanziellen Lage der Kommune offene Fragen an die Gemeindeverwaltung. So interessiert Parlamentarier zum Beispiel, wie es um die im Zuge des „Friedensvertrages“ mit dem Konzern Kali+Salz vereinbarten Gegenleistungen auch finanzieller Art steht.

Ob dieser Ende 2017 besiegelte Vertrag, der nach dem Dauerstreit um die Trinkwasserversorgung geschlossen wurde, mittlerweile öffentlich einsehbar ist, wollen Ratsmitglieder wissen.