Polizei erwischt in Eisenach Diebesbande

Der Eisenacher Polizei ist es gelungen, eine Diebesbande zu schnappen. Wie Polizeisprecherin Alexandra Hoodt am Dienstag bestätigte, konnten am Donnerstag zwei Männer festgenommen werden, als sie in einem Elektronikmarkt eine Drohne stehlen wollten. Im Zuge weiterer Fahndungsmaßnahmen wurde ein dritter Tatverdächtiger gestellt. Die Männer im Alter zwischen 29 und 47 Jahren kamen in Untersuchungshaft. „Der Sachverhalt wurde als Bandendiebstahl klassifiziert“, hieß es von der Seiten der Polizei. Ein Teil des Trios sei polizeibekannt. Es besteht zudem der Verdacht, dass die Männer weitere Diebstähle in anderen Märkten der Kette verübt haben könnten. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.