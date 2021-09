Polizei rückt zu vermeintlicher Schlägerei am Eisenacher Karlsplatz aus

Eisenach. In der Nacht ist die Polizei zu einer vermeintlichen Schlägerei am Eisenacher Karlsplatz gerufen worden. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass die größere Personengruppe aus einem anderen Grund dort war.

Am Samstagabend ist kurz nach Mitternacht die Eisenacher Polizei zu einer vermeintlichen Schlägerei am Eisenacher Karlsplatz gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich am Einsatzort jedoch relativ schnell heraus, dass sich dort niemand geschlagen hatte.

Zwar hatte sich eine größere Personengruppe zusammengefunden, jedoch waren die Personen nur dort, um einem Mann zu helfen, welcher mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, nachdem er zuvor etwas zu scharf gegessen hatte. Glücklicherweise erholte sich der Mann rasch wieder und benötigte keine medizinische Hilfe.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: