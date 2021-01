Polizei sucht Unfallzeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Gothaer Straße in Eisenach ereignet hat. Der mutmaßliche Verursacher soll sich in seinem Wagen vom Unfallort entfernt haben, nachdem er aus Richtung Wutha kommend mit zwei Fahrzeugen (BMW und Skoda) kollidierte, die am Straßenrand geparkt waren. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (03691) 261124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0010596/2021 zu melden.