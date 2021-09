Preisträger-Konzert zu Eisenacher Telemann-Tagen

Eisenach. Vom 24. bis 26. September steht die Musik des großen Komponisten in Eisenach wieder im Mittelpunkt.

Als ein Aushängeschild Thüringer Musikkultur finden die Eisenacher Telemann-Tage 2021 mit einem zweiten Teil vom 24. bis 26. September statt. Der erste Teil vom 25. bis 27. Juni erfreute sich nach Angaben des des Vereins Kammermusik bereits einer breiten Resonanz.

Mit der diesjährigen Jubiläumsausgabe tritt die Stadt Eisenach nicht nur als Förderer auf, sondern auch als Mitveranstalter. Sie setze damit ein Zeichen der Verantwortung für die Pflege und Vermittlung ihres kulturellen Erbes.

Mit Werken seines Namensgebers Georg Philipp Telemann beginnt das Preisträgerkonzert am 24. September um 18 Uhr in der Nikolaikirche. Im Konzert „Lob der Stille“ stehen Flöteninstrumente im Mittelpunkt. Das Ensemble »Thrésor musical« und Tomokazu Ujigawa (Blockflöte) sind Preisträger des Internationalen Telemann-Wettbewerbs Magdeburg. Sie spielen unter der künstlerischen Leitung von Anne Freitag. Es erklingen außerdem Ausschnitte aus Kantaten von Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich Fasch und Johann Caspar Ferdinand Fischer.

Am Samstag, 25. September, laden die Veranstalter um 15 Uhr ins Bachhaus. Carsten Lange, als Leiter des Magdeburger Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung, referiert über das Thema „Telemann und Bach – zwei Menschen und Musiker“. Ab 18 Uhr spielen wiederum in der Nikolaikirche Lehrer und Schüler der Musikschule J.S. Bach Werke von Telemann und seinen Zeitgenossen.

Der Sonntag, 26. September, sieht ab 16 Uhr die Abschlussveranstaltung der diesjährigen Telemann-Tage in der Georgenkirche vor. In einer musikalischen Lesung „Telemann und seine Freunde“ spielt das Ensemble „Hamburger Ratsmusik“ – Sprecher ist Mario Freivogel.

Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Info am Markt erhältlich, für das Musikschulkonzert auch in der Musikschule J.S. Bach, Reservierungen für den kostenlosen Vortrag nimmt das Eisenacher Bachhaus entgegen.

