Preiswertes Essen und Treffpunkt gegen Einsamkeit

„Soziale Teilhabe fördern“ will der Lionsclub Eisenach mit einer Spende von 500 Euro an die Diako-Suppenküche, überreicht durch Arne Setzepfandt, Präsident des Clubs. Seit 2006 will diese Einrichtung den Ärmsten der Stadt ein würdevolles Leben ermöglichen, so Jörn Köhler, Prokurist der Diako Thüringen. Aber auch der Kampf gegen Alterseinsamkeit sei ein Anliegen der Suppenküche.

„Unser Schwerpunkt liegt auf Bildungs- und Jugendprojekten“, sagt Arne Setzepfandt, „aber wir freuen uns auch immer, wenn wir andere soziale Projekte in unserer Region unterstützen können.“ Die Suppenküche ist laut Jörn Köhler auf Spenden angewiesen, denn es gebe weder eine Regelfinanzierung noch Kostenträger. Hauptsächlich Senioren, welche von Altersarmut betroffen seien, würden das Angebot wahrnehmen. Es gibt jeden Montag bis Freitag ein warmes Mittagsessen für einen Euro, Kaffee kostet 50 Cent, kostenlos dazu meist noch ein nettes Gespräch. Das ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe.

Die Suppenküche sei zu einem Treffpunkt geworden, wo auch Gesellschaft gelebt werden könne. Viele Menschen, die regelmäßig hierher kämen, biete man eine bezahlbare Alternative zum alleine in der Wohnung sein. So bekämpfe man ein Stück weit Altersarmut, und das recht erfolgreich, denn pro Woche werden laut Diako mehr als 170 Essen ausgegeben.

„Wir verzichten beim Verkauf bewusst auf Bedürftigkeitsprüfung, weil das nur noch mehr Grenzen aufbaut, die wir eigentlich überwinden wollen“, erklärt Köhler. Es gehe darum, Leute aus verschiedenen wirtschaftlichen Situationen und Bildungsgraden zusammenzubringen.

Der Lionsclub sammelt Geld durch Benefizkonzerte wie mit Pater Anselm Grün und dem Gospelchor Eisenach oder der Adventskalender-Aktion. Durch weitere Aktivitäten werden ebenfalls Geld- und Sachspenden gesammelt. So ruft der Lionsclub bald wieder im Marktkauf zu Lebensmittelspenden für die Eisenacher Tafel auf. Wer helfen wolle, könne spenden oder Mitglied werden.

